Michele Mezzanotte, lo psicoterapeuta a teatro: “A volte dobbiamo deludere qualcuno per essere liberi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

«Tutto ok». Due parole che pronunciamo quasi automaticamente, anche quando la risposta più sincera sarebbe un’altra. A volte servono a rassicurare chi abbiamo davanti, altre a evitare domande alle quali non abbiamo voglia di rispondere. E qualche volta, forse, a convincere noi stessi. Michele Mezzanotte, psicologo e psicoterapeuta, parte proprio da questa contraddizione nel suo spettacolo teatrale Tutto OK (debutto il 21 novembre all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia), dedicato alle fragilità che tendiamo a nascondere e alle aspettative alle quali finiamo per sacrificare una parte della nostra identità. Autore e divulgatore attivo anche sui social, Michele Mezzanotte affronta temi come il senso di colpa, le relazioni tossiche, il narcisismo e la resilienza, interrogandosi sul significato che attribuiamo a parole ormai entrate nel linguaggio quotidiano. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie parliamo della paura di deludere, della difficoltà di riconoscersi nello sguardo degli altri e del confine tra divulgazione e semplificazione. Ma la conversazione si allontana anche dalla psicologia per avvicinarsi all’uomo. Michele Mezzanotte racconta una scelta professionale nata senza un progetto preciso, il rapporto con le proprie radici abruzzesi e il caos che ancora oggi attraversa la sua vita. E tra una riflessione e una battuta emerge una convinzione che accompagna anche il suo ritorno a teatro: abbiamo bisogno degli altri, non soltanto per essere compresi, ma anche per imparare a conoscerci.

‘Tutto OK’ sono anche due parole che pronunciamo spesso quando, in realtà, non va bene niente. Quanto siamo diventati abili a mentire agli altri, ma soprattutto a noi stessi, pur di non mostrare le nostre fragilità?

“Siamo diventati molto abili. Siamo educati a indossare maschere che, durante la crescita, servono a proteggerci. Il loro lato oscuro, però, è proprio questo: possono nascondere la nostra vera natura fino a renderci irriconoscibili”.

Quindi, quando poco fa, a microfoni spenti, le ho chiesto come stesse e mi ha risposto «tutto ok», si trattava di un’affermazione relativa o assoluta?

“Ovviamente non va bene niente! Era un «tutto ok» riferito a quel preciso momento. Nella vita, però, ci sono difficoltà e problemi che si accumulano. A un certo punto rispondiamo così semplicemente perché non abbiamo voglia di condividerli. Altre volte, invece, lo facciamo per convincere noi stessi di essere impeccabili, anche quando siamo ben lontani dalla perfezione”.

Questo mi porta a riflettere sulla domanda «Come sta?», diventata ormai quasi retorica. Quando la poniamo, siamo davvero interessati alla risposta?

“No, è soprattutto una formula che serve a stabilire un contatto, a rompere il ghiaccio. Potremmo utilizzare qualsiasi altra espressione. Da psicologo, però, ritengo che il ricorso costante a questa domanda riveli un bisogno profondo: entrare in relazione con l’altro. Oggi i rapporti umani sono spesso privi di autentica intimità. Credo, quindi, che dietro quel «come va?» si nasconda un desiderio collettivo di costruire un legame più profondo con un’altra persona”.

Nella presentazione del suo spettacolo compare una frase particolarmente forte: «A volte per tornare a vivere bisogna commettere qualcosa di imperdonabile». Imperdonabile agli occhi di chi?

“A volte, per essere liberi, dobbiamo accettare di deludere qualcuno. Se una persona rimane delusa perché abbiamo espresso una parte autentica di noi, significa che si era costruita un’immagine illusoria della nostra identità. Dietro ogni delusione si nasconde un’illusione o un’idealizzazione. Deludere chi ci sta vicino può quindi essere necessario per permettergli di conoscerci davvero. Quanto al termine «imperdonabile», assume significati diversi per ciascuno di noi. Se viviamo male, probabilmente stiamo reprimendo una parte della nostra identità. Dobbiamo capire quale sia e perché la teniamo nascosta. Spesso accade proprio perché consideriamo imperdonabili le azioni che potrebbero liberarla”.

E come si affronta il senso di colpa, considerando anche il peso del retaggio cattolico nella nostra cultura?

“È il prezzo da pagare per conquistare la propria libertà: provare il senso di colpa, attraversarlo e scoprire che il mondo non crolla quando finalmente cominciamo a vivere secondo la nostra natura”.

US: Coco District

Viviamo in una società che pretende che siamo sempre produttivi, equilibrati e felici. Perché facciamo tanta fatica ad accettare i nostri fallimenti?

“Gli errori sono i nostri più grandi insegnanti. Sbagliare, fallire, non riuscire a raggiungere un obiettivo sono esperienze preziose, perché ci permettono di imparare. Lo stesso vale per la sofferenza e il dolore. Tendiamo a concentrarci sulla ricerca dell’equilibrio, dimenticando che non sempre coincide con l’umanità. Anzi, può diventare profondamente disumano. Ce lo hanno insegnato persino gli Avengers: Thanos perseguiva l’equilibrio, eppure è una delle figure più spietate mai rappresentate in un fumetto. In nome di quell’ideale si possono commettere atrocità, mentre attraverso la follia, paradossalmente, possiamo compiere gesti di grande umanità”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere il caos dentro di sé per generare una stella danzante. Qual era il suo caos?

“Non saprei risponderle. Anzi, riformulerei la domanda: in quale caos mi trovo adesso? Ne sono talmente immerso che probabilmente riuscirò a comprenderlo e definirlo soltanto tra qualche anno. Per il momento preferisco osservare con curiosità il disordine che mi porto dentro, senza sentire il bisogno di attribuirgli un significato preciso. Credo che tutti dovremmo imparare a contemplare il grande caos della nostra esistenza senza essere ossessionati dalla necessità di risolverlo. Perché, metaforicamente, la risoluzione definitiva coincide con la morte. E vivere è decisamente più bello che morire”.

C’è però un grande paradosso: oggi disponiamo di molti più strumenti rispetto al passato per conoscere noi stessi, eppure sembriamo sempre meno capaci di accettarci. Come spiega questa contraddizione?

“Ha individuato una dissonanza fondamentale, quella tra il mondo interiore e la realtà esterna. La società che abbiamo costruito non è a misura d’uomo. Basta osservare l’organizzazione del lavoro, la gestione del tempo e i ritmi della nostra quotidianità per rendersene conto. Abbiamo dato vita a un sistema fondato sulla ricerca della sicurezza e dell’equilibrio che, paradossalmente, finisce per diventare sempre più pericoloso, perché non tiene conto dei bisogni profondi dell’essere umano. Ritengo che la grande svolta epocale alla quale, prima o poi, dovremo arrivare sarà proprio questa: adattare la società all’uomo, anziché continuare a pretendere che sia l’individuo a conformarsi alle sue regole. Senza voler fare previsioni da santone, credo che sia un cambiamento inevitabile”.

Come possiamo liberarci delle aspettative degli altri quando ormai le abbiamo fatte nostre?

“La via più immediata sarebbe riconoscerle e mandarle a quel paese. Il problema è che spesso non siamo nemmeno consapevoli di vivere in funzione delle aspettative degli altri. Non ci accorgiamo di quanto le nostre scelte siano condizionate dal desiderio di compiacere qualcuno. Fin da piccoli ci viene insegnato che dobbiamo essere bravi ragazzi, intraprendere professioni rispettabili, diventare genitori e costruire una bella famiglia. Sono modelli che interiorizziamo senza rendercene conto e che, con il tempo, possono trasformarsi in fonti di sofferenza. Il primo passo, quindi, è prenderne coscienza. Una volta riconosciuto il condizionamento, la sua forza comincia gradualmente a sgretolarsi”.

Lei ha affrontato spesso il tema dell’identità. Quando Michele Mezzanotte ha scoperto la propria? E la decisione di diventare psicologo è stata il risultato di una scelta consapevole e ponderata oppure di una coincidenza del destino?

“Non è stata affatto una decisione ponderata, né il risultato di un progetto preciso. Se dovessi scegliere tra le due possibilità, propenderei per il destino, o meglio, per una serie di circostanze del tutto casuali. Non ho una storia eroica da raccontare, fatta di grandi sacrifici e battaglie per conquistare la psicologia. Sono stato semplicemente attratto da argomenti che mi appassionavano e ho seguito quell’interesse. Quanto alla mia identità, non saprei dirle quando l’abbia trovata. Forse la scoprirò in futuro, oppure sarà qualcun altro a rivelarmela. Nel tentativo di comprendere chi siamo, infatti, a volte ci rendiamo conto che gli altri riescono a definirci meglio di quanto sappiamo fare noi stessi”.

Quando la distanza tra ciò che siamo e l’immagine che gli altri hanno di noi rischia di diventare pericolosa?

“Diventa pericolosa quando cerchiamo di controllarla. Se invece consideriamo lo sguardo degli altri come un’opportunità di arricchimento, può essere prezioso. Lei, per esempio, mi definisce uno psicologo, ma a volte dimentico persino di esserlo. Trascorro gran parte della giornata con mia figlia o con le persone che mi sono vicine. Magari lavoro come psicologo per un’ora o due, oppure salgo sul palco, ma poi torno alla mia quotidianità. Sono spesso gli altri a ricordarmi la mia identità professionale. Naturalmente possiamo ricevere anche definizioni che non ci piacciono. Qualcuno potrebbe accusarci di essere narcisisti o manipolatori. Anziché respingere immediatamente quelle parole, potremmo domandarci quale immagine ci stia restituendo quella persona e quanto ci rappresenti. Sono specchi nei quali possiamo riconoscere aspetti di noi stessi che ancora ignoriamo”.

Ciò porta a riflettere sul tema della sopportazione. Negli ultimi anni siamo stati quasi tormentati dalla parola «resilienza».

“Mamma mia, che brutta parola!”.

A mio avviso, va di pari passo con un altro termine particolarmente abusato: «empatia».

“In passato ho condotto una vera e propria crociata contro entrambe. Il problema è che, in psicologia, empatia e resilienza non sono mai state intese nel modo in cui vengono comunemente interpretate oggi. Partiamo dall’empatia. Esistono tre modalità di relazione con il pathos altrui: empatia, simpatia e antipatia. Sono tutte forme di connessione, senza che una abbia necessariamente più valore delle altre. L’empatia si manifesta quando entriamo completamente nell’emozione di un’altra persona, fino a farla nostra. Se tutti ridono, ridiamo anche noi; se piangono, ci commuoviamo. La simpatia, invece, consiste nel risuonare emotivamente con qualcuno, non per contagio, ma perché proviamo spontaneamente la stessa emozione nello stesso momento. Pensiamo a due persone che osservano un quadro e si emozionano insieme: stanno condividendo un’esperienza emotiva. L’antipatia, al contrario, nasce quando rifiutiamo l’emozione che l’altro ci trasmette. Se qualcuno ride mentre stiamo soffrendo, potremmo percepire quella risata come insopportabile e desiderare di allontanarla. Anche questa, però, è una modalità di relazione con il pathos. Nessuna delle tre è intrinsecamente superiore alle altre. È il significato attribuito a questi concetti ad aver subito, nel tempo, una distorsione. Lo stesso è accaduto alla resilienza, che oggi viene spesso interpretata come l’obbligo di resistere a ogni costo. Un’idea che considero un’aberrazione”.

Anche l’origine del termine «resilienza», legata a una proprietà fisica dei materiali, richiama la capacità di resistere alle sollecitazioni. Ma allora in che cosa consiste la vera forza? Nel saper lasciare andare oppure nel conservare ciò per cui abbiamo lottato, anche a costo di soffrire?

“Ogni epoca richiede forme di forza differenti. Credo che oggi ne esistano due particolarmente importanti. La prima consiste nel riconoscere che le nostre debolezze possono nascondere risorse ancora inespresse. Persino gli aspetti che consideriamo più sgradevoli della nostra personalità, quelli che tendiamo a rifiutare, possono rivelarsi potenzialità che non abbiamo imparato a valorizzare. La seconda è la capacità di condividere e di prenderci cura degli altri. Ed è proprio su questo terreno che, oggi, siamo ancora terribilmente indietro”.

Lei ha scritto e parlato spesso di rapporti tossici. Oggi definiamo facilmente qualcuno narcisista, manipolatore o tossico. Non rischiamo di trasformare qualsiasi relazione difficile in una patologia?

“Credo che a volte l’inconscio collettivo accenda i riflettori sugli aspetti della nostra esistenza che hanno maggiormente bisogno di attenzione. Oggi parliamo continuamente di narcisismo, manipolazione, gaslighting, ghosting e altre dinamiche relazionali. Siamo talmente concentrati su noi stessi da aver sviluppato un’enorme carenza di cura verso gli altri e il mondo che ci circonda. Possiamo aver raggiunto un equilibrio personale straordinario, ma se viviamo in un contesto profondamente malato continueremo a soffrire. Potremmo trascorrere un’intera vita in terapia senza riuscire a stare davvero bene, se la realtà intorno a noi rimane fonte di sofferenza. Dobbiamo ricominciare a prenderci cura delle relazioni, da quelle più vicine a quelle più lontane. Un tempo vivevamo maggiormente in comunità, ci occupavamo dei vicini, della terra, dell’orto. Esisteva una dimensione di condivisione che abbiamo in larga parte perduto. E quando viene meno la capacità di prenderci cura di ciò che ci circonda, le conseguenze possono diventare enormi. Pensiamo al genocidio a Gaza. È una tragedia umana di cui dobbiamo farci carico. Se scegliamo di ignorarla, quella sofferenza continuerà comunque a riguardarci e a influenzare il nostro benessere, anche senza che ne siamo pienamente consapevoli”.

Nonostante le profonde trasformazioni della società, sembra che continuiamo a commettere gli stessi errori. Penso, appunto, alle guerre e ai genocidi. Perché?

“Non credo che si tratti sempre degli stessi errori. Cambiano le forme, anche se le conseguenze finiscono spesso per essere simili. Sinceramente, non saprei spiegarle perché continuiamo a commetterli, ma posso provare a indicare come evitare di ripeterli. La ripetizione è un meccanismo psicologico di difesa che Freud definiva «coazione a ripetere». Tendiamo a riprodurre comportamenti e dinamiche che ci risultano familiari, anche quando sono sbagliati o ci provocano sofferenza”.

Restando nell’ambito delle relazioni, e considerando che lei ricorre spesso alla dimensione simbolica e agli archetipi, a quale figura possiamo ricondurre la paura dell’altro, di chiunque percepiamo come diverso da noi?

“Prima ha citato il narcisismo, un termine che oggi viene spesso utilizzato impropriamente. In realtà, il mito di Narciso racconta proprio la paura dell’altro. Secondo una delle interpretazioni del mito, a Narciso era stato predetto che l’incontro con qualcuno avrebbe provocato la sua morte. Da un lato, quindi, viveva nel timore dell’altro; dall’altro, era alla ricerca della sorella gemella. Dentro di lui convivevano due spinte contrastanti: il desiderio di ritrovare una presenza familiare, nella quale riconoscersi, e il terrore di incontrare il diverso, percepito come una minaccia alla propria esistenza. Possiamo riconoscere un meccanismo simile anche nel modo in cui oggi affrontiamo l’immigrazione. L’Italia, in questo momento, si comporta come un grande Paese narcisista: guarda lo straniero con paura, interpretandone la presenza come un’invasione capace di minacciare la propria identità. È proprio la dinamica rappresentata dal mito di Narciso”.

Quando si parla di psicologia sui social, come si può essere comprensibili senza banalizzare? Dove si colloca il confine tra divulgazione e semplificazione?

“È una bella domanda, che spero si pongano tutte le persone impegnate nella divulgazione. Per farmi comprendere devo necessariamente semplificare. Un mio formatore ripeteva: «Se sai spiegare un concetto a tua nonna, sai spiegarlo a tutti». Quando riesci a rendere comprensibile un argomento complesso, probabilmente lo hai assimilato davvero. Altrimenti rischiamo di fare psicologia soltanto per gli psicologi. Naturalmente esiste il pericolo di impoverire il significato di ciò che raccontiamo. Quando faccio divulgazione è come se confezionassi un messaggio e lo affidassi agli altri. Da quel momento ne perdo il controllo. Non posso sapere come verrà interpretato o quali reazioni susciterà. La difficoltà sta proprio nel riuscire a essere chiari senza tradire la complessità di ciò che vogliamo trasmettere”.

A volte, però, la semplificazione raggiunge livelli quasi paradossali. Penso a certi contenuti sui social, riassumibili nella formula: «Se non vuoi avere problemi, non avere problemi».

“Sì, è straordinario! A teatro, ogni tanto, per scherzare, cito quel ragazzo e la sua «Se vuoi essere ansioso, non ansiarti». È una battuta che trovo esilarante”.

Dopo Chiedi allo psy, torna a teatro con Tutto OK. Che cosa può accadere in una sala teatrale che non potrebbe mai verificarsi davanti allo schermo di uno smartphone? E come evita che lo spettacolo si trasformi in una sorta di terapia collettiva?

“Potrebbe anche diventare una forma di terapia, in un certo senso. Come sosteneva Hillman, parlare con qualcuno e condividere esperienze può già avere un valore terapeutico. Oggi sentiamo profondamente la mancanza di occasioni di incontro autentico. A teatro si crea un’atmosfera intima, diversa a ogni rappresentazione, che permette agli spettatori di vivere emozioni difficilmente trasmissibili attraverso uno schermo. La tecnologia ci offre efficienza, rapidità e strumenti utilissimi, ma non può restituirci il calore del contatto umano. Lo stesso vale per l’intelligenza artificiale: possiamo chiederle di aiutarci a risolvere innumerevoli problemi, ma non potrà sostituire l’esperienza di una relazione autentica”.

Se potesse scegliere un’unica emozione, riflessione o consapevolezza che uno spettatore dovrebbe portare con sé dopo aver visto Tutto OK, quale sarebbe?

“Vorrei che gli spettatori portassero a casa soprattutto delle emozioni. Magari una risata su un’esperienza che prima provocava dolore, un pianto liberatorio oppure la consapevolezza di non essere soli nell’affrontare determinate difficoltà. Quando ridiamo, ci commuoviamo o applaudiamo insieme agli altri, comprendiamo che le nostre emozioni fanno parte di un’esperienza umana condivisa. E forse proprio da questa consapevolezza può nascere il desiderio di dare una direzione diversa alla propria vita”.

Trascorre molto tempo ad ascoltare le difficoltà degli altri. Quanto riesce, nella vita privata, a mettere da parte il ruolo di psicoterapeuta e a concedersi il diritto di non avere tutte le risposte?

“Sempre, anche perché non potrei fare diversamente! Mi attengo a Freud, che sosteneva l’impossibilità dell’autoanalisi. E, in fondo, credo avesse ragione. Non pretendo affatto di affrontare i miei problemi personali con il distacco o gli strumenti che utilizzo nella professione. Nella quotidianità vivo semplicemente da essere umano, con tutte le mie contraddizioni e difficoltà”.

Quindi anche lo psicologo ha bisogno di uno psicologo?

“Assolutamente sì, ci mancherebbe!”.

Quali aspetti del bambino che era Michele Mezzanotte ha conservato dentro di sé?

“Ne ho conservati parecchi. Uno dei più importanti è sicuramente il legame con le mie origini abruzzesi, che considero parte integrante della mia identità. Per quale motivo dovrei correggere la mia cadenza? Non ne vedo la necessità. All’inizio mi rimproveravano spesso di non aver frequentato un corso di dizione. Ma un napoletano non rinuncia al proprio accento, così come non lo fanno un siciliano o un milanese. Perché dovrei farlo proprio io? Con il tempo, la mia inflessione è diventata un tratto distintivo, al quale sono affezionato e che non ho alcuna intenzione di modificare. Anzi, mi piace molto”.

Parliamo continuamente dell’importanza dell’identità, delle tradizioni e delle radici. Sarebbe paradossale chiedere a qualcuno di rinunciare proprio a un tratto così riconoscibile della propria storia personale.

“Esattamente. Il mio lavoro non consiste certo nel perfezionare la dizione e non ho intenzione di aggiungere anche questo impegno! Del bambino che ero credo di aver conservato soprattutto la curiosità e il desiderio di sperimentare. Naturalmente, ogni tanto riemergono anche gli aspetti più infantili del carattere, ma fanno parte di me. Nel complesso, penso di aver mantenuto viva una buona parte di quel bambino”.

E se il piccolo Michele Mezzanotte incontrasse oggi lo psicologo e psicoterapeuta che è diventato, quale sarebbe la sua prima reazione? Di che cosa si stupirebbe?

“Mi riesce difficile immaginarlo. Quando ero bambino e osservavo una persona adulta, il primo pensiero era sempre: «Ammazza, quanto è vecchio questo!». Probabilmente reagirei allo stesso modo e direi: «Ammazza, che dinosauro!». Dopodiché, credo che perderei completamente interesse per il Michele Mezzanotte adulto”.