Michele Morrone svela l'amicizia con Giorgia Meloni, "amo le persone intelligenti, è una donna di cultura"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Michele Morrone è amico di Giorgia Meloni, lo ha rivelato lo stesso attore in un’intervista a Vanity Fair in cui elogia la premier. L’interprete di 365 giorni ha anche ripercorso i momenti salienti della sua vita dal rapporto con la madre ai figli avuti in giovane età a cui è molto legato.

Michele Morrone e l’amicizia con Giorgia Meloni

In un’intervista a Vanity Fair è stato fatto notare a Michele Morrone che tra le 55 persone seguite su Instagram da Giorgia Meloni c’è anche l’attore pugliese.

L’interprete ha spiegato di aver avuto modo di conoscere la premier e di ritenere “che sia una delle donne più intelligenti e scaltre che abbia mai incontrato”.

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“Una donna di una cultura così ampia – ha aggiunto – da suscitare invidia. Io amo le persone intelligenti, non posso che stimarla. E probabilmente lei stima me. C’è una bella amicizia“.

L’attore ha poi concluso rivelando che alle volte capita di sentirla per farle un saluto, dato il fatto che sono amici.

Il ritratto a una persona estremamente influente

Michele Morrone è anche un artista che realizza ritratti e disegni di diverso tipo.

In un’altra intervista, sempre a Vanity Fair, ha parlato di “una persona estremamente influente” che gli ha chiesto di regalarle uno dei suoi quadri.

Non è chiaro se il riferimento sia a Giorgia Meloni, in ogni caso l’attore ha rivelato che si tratta di un ritratto di Gesù Cristo che realizzerà con molto piacere.

La famiglia e il rapporto con i figli

Michele Morrone è nato a Bitonto in Puglia ed è cresciuto con la madre e tre sorelle più grandi dopo aver perso il padre durante l’adolescenza.

Proprio la madre compare spesso nei contenuti social dell’attore perché “siamo molto uniti, ci vogliamo molto bene, ci aiutiamo”, ha detto Morrone.

L’interprete ha spiegato che essendo “l’unico figlio maschio, ultimo di quattro, di una donna pugliese di settant’anni che nella vita ne ha passate molte, forse troppe: sarò sempre il suo bambino”.

Diventato padre molto giovane, sui vent’anni, Morrone ha confidato di aver avuto un po’ d’incoscienza “ma è stata l’incoscienza più bella della mia vita: mio figlio, il mio ragazzone, è un gigante buono, buono come un angelo. È uno spettacolo di essere umano”.