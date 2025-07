Michele Noschese massacrato a Ibiza, padre costretto a cremarlo: "Non posso metterlo nella bara così"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Michele Noschese, in arte Dj Godzi, massacrato a Ibiza e morto in circostanze misteriose, sarà cremato prima del suo arrivo in Italia. Lo ha reso noto il padre, Giuseppe, che a tal proposito ha spiegato: “Non posso portare mio figlio in una bara a casa conciato così, mia moglie ne morrebbe”.

Perché Michele Noschese verrà cremato

Intervistato dal Corriere della Sera, Giuseppe Noschese ha annunciato che il rientro in Italia del figlio deceduto è previsto “nel giro di due o tre giorni”.

Poi ha detto: “Ho deciso di farlo cremare, non posso portare mio figlio in una bara a casa conciato così, mia moglie ne morrebbe. Sono evidenti i segni delle percosse, la polizia lo ha male combinato”.

Lo sfogo del padre di Michele Noschese

Della notte in cui è morto il figlio, tra venerdì 19 e sabato 20, Giuseppe Noschese ha ricordato di averlo sentito “due ore prima della sua morte”.

Il padre di Michele Noschese ha raccontato: “Ci aveva chiamati per dirci di quanto fosse felice di essersi esibito qualche sera prima a Ibiza in una delle discoteche più famose al mondo”.

Come è morto Michele Noschese

Giuseppe Noschese ha riferito che “non si sa ancora nulla” sull’autopsia. “La validazione del referto dell’esame è stata arrogata dall’autorità centrale di Madrid e verrà eseguita dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Madrid”, ha spiegato.

Fonti locali in Spagna citate dal Corriere della Sera hanno reso noto che, poco prima di morire, Michele Noschese si trovava in casa sua, dove si sarebbe svolta una festa. Il volume alto avrebbe spinto i vicini a chiamare la Guardia Civil e poco dopo il dj avrebbe avuto un diverbio con gli agenti.

Il corpo senza vita di Dj Godzi sarebbe stato trasportato direttamente in obitorio.

Il papà del deejay morto ha rivelato: “Il comandate Gonzales della Guardia Civil di Ibiza mi ha chiamato con atteggiamento molto remissivo, evidentemente sollecitato dal governo spagnolo che avrà fatto forti pressioni. Mi ha dato la sua disponibilità per ogni mia esigenza. L’ho ringraziato ma gli ho detto che non ho bisogno di nulla, in particolare da loro”.