Michele Noschese morto a Ibiza, dal vicino aggredito alla ragazza caduta dal balcone: le accuse al dj

Si continua a indagare sul caso del deejay Michele Noschese, morto a Ibiza in circostanze che non appaiono ancora ben delineate. Nelle scorse ore, della vicenda ha parlato la figlia dell’anziano 81enne che afferma di essere stato aggredito con un coltello dal 35enne napoletano prima che venisse registrato il decesso di quest’ultimo.

Michele Noschese morto a Ibiza: parla la figlia del vicino

I fatti sono accaduti sabato scorso. Il vicino di Noschese, un uomo 81enne, afferma di essere stato aggredito e minacciato dal deejay. “Sta provando a riprendersi fisicamente dall’aggressione”, ha dichiarato la figlia dell’anziano in un’intervista rilasciata al Periodico de Ibiza.

La donna ha aggiunto che il padre “è molto triste” per il decesso del producer napoletano e che sta faticando a riprendersi in quanto è “un uomo anziano che porta un pacemaker”.

ANSA

“Sta migliorando, ma ha ancora il corpo pieno di lividi poiché ha avuto una lunga colluttazione“, ha continuato la donna che ha preferito mantenere l’anonimato.

Nell’intervista ha aggiunto che il padre, a causa del trauma vissuto, “non ricorda nemmeno che il dj avesse un coltello“. Secondo la Guardia Civil, Noschese avrebbe minacciato l’81enne con l’arma da taglio e poi sarebbe stato bloccato dagli agenti accorsi sul posto.

Nel corso delle operazioni, sempre secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine spagnole, avrebbe accusato convulsioni e un arresto cardiocircolatorio fatale.

“Mio padre mai aveva avuto problemi con deejay”

La figlia ha anche spiegato che il padre ha “una spalla che gli fa male e anche un piede viola, perché glielo ha pestato tutto il tempo”. Ha quindi assicurato che il genitore, che da trent’anni dimora in una casa a Roca Llisa, era “il migliore vicino” che potesse trovare Noschese in quanto “è sordo”. Per questo mai è stato infastidito dalle feste date dal deejay che, a detta della donna, erano “molto abituali”.

“Qualche volta dimenticava le chiavi, passava a casa sua per quella di mio padre. Come vicini non avevano mai avuto problemi”, ha proseguito la donna che ha sostenuto che sabato scorso, alle 8 del mattino, il deejay avrebbe saltato il balcone e si sarebbe scagliato contro suo padre mentre dormiva.

Alcuni vicini, allarmati, avrebbero chiamato la polizia. La figlia dell’81enne ha anche dichiarato che alcuni testimoni hanno spiegato di aver visto Noschese far “cadere una giovane dal balcone” prima dell’aggressione all’anziano.

La versione della Guardia Civil

La versione della Guardia Civil è che gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato Noschese con evidenti sintomi di abuso di droghe, quali allucinazioni.

Le forze dell’ordine sostengono di aver tentato di immobilizzare il deejay, che ha iniziato ad avere convulsioni. Gli agenti avrebbero provato a rianimarlo fino all’arrivo dei soccorsi, senza però riuscire a salvarlo.