Michele Noschese morto a Ibiza, i dubbi della famiglia di dj Godzi dopo l'autopsia: "Non hanno detto tutto"

La seconda autopsia sul corpo del dj Michele Noschese, morto a Ibiza, potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Ne è convinto il perito nominato dalla famiglia del 35enne, Raffaele Zinno. Fin dall’inizio la famiglia del dj non ha creduto alla versione dell’arresto cardiaco fornita dalla Guardia Civil e ha chiesto e ottenuto una seconda autopsia.

La morte del dj Michele Noschese a Ibiza

Michele Noschese, dj di 35 anni di Napoli, in arte dj Godzi, è morto tra il 18 e il 19 luglio a Ibiza. Secondo la polizia spagnola, il giovane è stato colpito da un arresto cardiaco mentre veniva fermato dagli agenti.

La Guardia Civil ha definito il giovane “in stato di alterazione” da stupefacenti e lo ha visto mentre minacciava con un coltello un vicino di casa. Versione, però, non confermata da un amico del dj, presente nel momento dell’intervento.

Il flash mob degli amici di Michele Noschese

Il perito della famiglia del dj Michele Noschese soddisfatto dopo l’esame

“Abbiamo fatto un lavoro rigoroso, come era nelle richieste del pm. Io ritengo che potremmo riscrivere la storia per come è stata narrata fino ad ora”, ha spiegato Raffaele Zinno, perito di parte della famiglia di Michele Noschese.

La seconda autopsia sul corpo del 35enne è stata svolta all’obitorio del Verano, a Roma, su richiesta della magistratura italiana che ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale.

“Le fratture ci sono – ha detto Zinno – Aspetto ora conferme dagli esami per capire se ci sono lesioni post mortem dovute all’autopsia o pre mortem. Io sono fiducioso che potremmo scrivere una versione un po’ diversa da quella che conosciamo fino ad ora”.

“Per un quadro più completo bisogna aspettare settembre”

“Bisogna capire tante cose- ha aggiunto Zinno – la Guardia Civil offre una versione che ovviamente è anche di tipo difensivo, sono aperte varie ipotesi investigative. Sulla presenza di droga nel corpo di Noschese sono stati fatti anche oggi esami, ma bisogna capire ad esempio se assumeva droga e nel caso quando è stata assunta”.

Secondo il perito della famiglia del dj morto a Ibiza, in Spagna, per avere un quadro più completo bisognerà attendere metà settembre. “Per quanto riguarda la salma, ci riteniamo soddisfatti quindi tecnicamente può essere liberata in qualsiasi momento”, ha aggiunto.

“Questa comunque è una storia ancora tutta da scrivere. L’esperienza mi insegna che ci sono molti elementi che ci fanno credere che non tutto è stato spiegato”, ha concluso Zinno.