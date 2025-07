Michele Noschese morto a Ibiza, l'amico Raffale Rocco accusa la polizia: "Ho visto tutto, pronto a parlare"

Michele Noschese, deejay napoletano di 35 anni, è morto a Ibiza in circostanze da chiarire durante un intervento della polizia, allertata per schiamazzi provenienti dal suo appartamento. Raffaele Rocco, amico di Michele, afferma di aver assistito all’intera scena: “Ha ricevuto dei cazzotti in faccia e sulla schiena. Poi lo hanno ammanettato a mani e piedi. Una scena mai vista, come fosse un animale. Scioccante”.

Morte di Michele Noschese a Ibiza, il racconto del testimone

“Ho perso un fratello, Michele. L’ho visto andarsene via. L’ho visto ansimare, ouff, ouff… L’ho visto esalare l’ultimo respiro. Era sul letto, manette ai piedi e alle mani“, ha raccontato Raffaele Rocco al Corriere della Sera.

Inizialmente la Guardia Civil non si era accorta della sua presenza nella stanza, perché il ragazzo era rimasto in un angolo a osservare la scena.

“Quando mi hanno notato hanno gridato ‘che ci fai lì!’. Nel frattempo era arrivata l’ambulanza. Medici e infermieri saranno rimasti attorno a lui un quarto d’ora. Urlavano: ‘Lo rianimiamo! Lo rianimiamo!’. Ma non ci sono riusciti”.

Il ragazzo si dice pronto a testimoniare nel corso di un eventuale processo: “Come devo ripeterlo? Ho perso un fratello”, ha detto.

La versione della Guardia Civil

Secondo gli agenti, Michele Noschese (in arte Dj Godzy) morto a Ibiza sarebbe stato in stato di alterazione psico-fisica. L’intervento era avvenuto per la segnalazione di schiamazzi provenienti dall’appartamento in cui viveva Michele, nella zona residenziale di Ibiza lungo Carrer del Lausanne.

Secondo la Guardia Civil, Michele avrebbe minacciato con un coltello prima un vicino e poi gli stessi agenti. Riguardo all’ipotesi che Michele potesse brandire un coltello al momento dell’arresto, l’amico dice “io di certo non l’ho visto”.

Nel rapporto della Guardia Civil è stato scritto che Michele sarebbe morto dopo essere stato immobilizzato, ma non si parla esplicitamente di violenza o eccesso di forza. Si scrive anche che Michele era alterato.

I genitori chiedono verità

Raggiunto dal TG1, il padre di Michele Noschese ha dichiarato di non credere alla versione dei poliziotti spagnoli: “Non cerchiamo vendette, cerchiamo solo la verità. E la verità ce la potrà dare solo la giustizia“. Per questo la famiglia ha presentato una denuncia per omicidio volontario.

Michele “continuava a dire ‘Io devo andare a Ibiza, voglio vivere a Ibiza, è il posto della mia vita’. Ora è diventato il posto della sua morte”, ha commentato con amarezza il padre.