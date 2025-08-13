Michele Noschese morto a Ibiza, ok ai funerali di dj Godzi dopo l'autopsia: quando saranno le esequie

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I funerali di Michele Noschese si terranno lunedì 18 agosto a Napoli. Dopo la seconda autopsia, le autorità hanno messo a disposizione della famiglia il corpo di Dj Godzi, questo il suo nome d’arte. Il 35enne è morto nella sua casa di Ibiza lo scorso 19 luglio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale.

Dj Godzi morto a Ibiza dopo l’intervento della polizia

La famiglia di Michele Noschese non ha mai creduto fino in fondo alla versione fornita dalla Guardia Civil spagnola, intervenuta nell’appartamento del giovane nella notte tra il 18 e il 19 luglio.

Secondo la versione della polizia spagnola, Noschese era in stato di alterazione a causa dell’assunzione di stupefacenti, e sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco sopravvenuto durante le operazioni di fermo.

ANSA

La seconda autopsia chiesta dalla famiglia di Michele Noschese

Diversa la versione fornita da un amico di Dj Godzi, presente la sera dell’intervento. Secondo quest’ultimo, la polizia avrebbe colpito Michele Noschese con calci e pugni sulla schiena. La polizia era intervenuta perché chiamata da alcuni vicini di casa, allarmati per delle urla.

In base al racconto della polizia, Noschese avrebbe minacciato con un coltello un anziano vicino di casa. Non convinti dalla versione della Guardia Civil, né dall’autopsia eseguita in Spagna, la famiglia di Noschese ha chiesto e ottenuto l’esecuzione di un secondo esame autoptico, eseguito ieri, 12 agosto, nell’obitorio del cimitero del Verano a Roma.

Raffaele Zinno, consulente della famiglia Noschese, si è detto soddisfatto del nuovo esame. “Potremmo riscrivere la storia per come è stata narrata fino ad ora”, ha detto.

Lunedì 18 agosto i funerali di Noschese a Napoli

Concluso il secondo esame autoptico e in attesa degli accertamenti di laboratorio, il corpo di Michele Noschese è stato riconsegnato alla famiglia per l’esecuzione dei funerali.

Le esequie si si terranno lunedì 18 agosto, alle ore 10.30, presso la Basilica Reale Pontificia di San Francesco da Paola, in piazza Plebiscito a Napoli.

Secondo quanto reso noto dalla famiglia Noschese, è prevista la presenza di rappresentanti delle istituzioni, e parteciperanno autorità civili, militari, politiche e religiose, sportive. Nelle scorse settimane gli amici di Michele Noschese avevano organizzato un flashmob per ricordare il dj scomparso.