Michele Pirozzi e Maria Magliocco morti nell'auto nel dirupo in Cilento, giallo della lite alla guardia medica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel Cilento, dove Michele Pirozzi e Maria Magliocco hanno perso la vita precipitando da un dirupo. L’auto si è scontrata dopo una curva con un furgone. È però giallo su quanto accaduto prima dell’incidente, sul motivo per il quale i due stessero tornando ad Agnone e perché al medico di guardia risultassero entrambi molto agitati. Sarebbe infatti iniziata una lite con il medico, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

Lite con il medico di guardia

La coppia, rimasta vittima dell’incidente nel Cilento, è stata riconosciuta dalla guardia medica. Un aspetto divenuto noto in seguito all’incidente è che i due si sarebbero rivolti in stato di agitazione alla guardia medica.

Sappiamo inoltre che per qualche motivo i due, residenti a Capaccio Paestum, stessero tornando ad Agnone, dove avevano richiesto l’intervento del medico di guardia.

ANSA

Questo ha raccontato che i due erano molto agitati, non ha capito la richiesta dei due e sarebbe poi scoppiata una lite proprio tra il medico e la coppia. Il dottore ha chiesto l’intervento dei carabinieri, ma quando questi sono arrivati, i due erano già andati via.

L’incidente con il furgone

Michele Pirozzi e Maria Magliocco, di 29 e 24 anni, sono precipitati in un dirupo per circa 200 m nella notte tra venerdì 13 e sabato 14. Lo schianto è avvenuto in un tratto, in provincia di Salerno, impervio dopo una curva.

A determinare la fuoriuscita dalla strada è stato lo scontro con un furgone Citroën, guidato da un pasticcere di 42 anni che stava rientrando a casa. Questo è stato sottoposto a diversi test: mentre è risultato negativo al test alcolico, è invece risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti.

Il pasticcere ha raccontato che l’auto con a bordo la coppia stava viaggiando a una velocità piuttosto sostenuta e che per evitarli ha dovuto sterzare. Infatti i veicoli non si sono presi frontalmente, ma si sono scontrati lateralmente, chiarendo meglio la dinamica che ha portato l’auto verso il dirupo.

Proseguono le indagini

Le indagini proseguono, da una parte cercando di capire il motivo per cui i due fossero molto agitati e cosa li avesse spinti verso il medico di guardia; all’altra c’è l’analisi sul furgone, per capire se la dinamica dell’incidente sia di responsabilità dell’autista di quest’ultimo o meno.

C’è attesa per l’autopsia, prevista per l’inizio della prossima settimana. I Pm hanno disposto gli esami tossicologici anche per le due vittime.

Il recupero dei corpi è stato piuttosto complicato, perché questi sono sbalzati fuori dall’auto e sono finiti sugli scogli. Anche il recupero del veicolo, 200 metri sotto il livello della strada, è risultato complesso. Questo risulta incastrato tra gli scogli, ma è fondamentale per le indagini e diverse squadre dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera stanno lavorando per completare il recupero.