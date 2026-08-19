Michele Sensi Contugi morto in Kenya nell'incidente in elicottero, chi era l'imprenditore e politico italiano

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Michele Sensi Contugi, direttore dell’intelligence dell’Ecuador e uomo d’affari di origini italiane, è morto con la moglie Stephany Hollihan in un incidente di elicottero in Kenya. Il velivolo è precipitato vicino al monte Ololokwe, nella contea di Samburu. In totale il disastro ha provocato 7 vittime: ancora da chiarire le cause dello schianto.

Lo schianto con l’elicottero in Kenya

C’è anche Michele Sensi Contugi Ycaza, imprenditore ecuadoriano di origini italiane e direttore del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) dell’Ecuador, una delle sette persone morte nell’incidente di un elicottero avvenuto mercoledì 19 agosto in Kenya, nella contea di Samburu.

Il velivolo è precipitato nei pressi del monte Ololokwe, una delle aree più suggestive del nord del Paese e una destinazione frequentata durante i safari. A bordo si trovavano sei turisti e il pilota: nessuno è sopravvissuto.

Le vittime dell’incidente e la dinamica

Come riportato da Reuters, l’elicottero era impegnato in un volo charter collegato a un itinerario turistico e viaggiava dalla zona della Loisaba Conservancy verso l’area del fiume Ewaso Nyiro.

La notizia della presenza di Sensi Contugi tra le vittime è stata diffusa dai media ecuadoriani. L’uomo aveva 44 anni ed era una figura di primo piano nell’amministrazione del presidente Daniel Noboa.

Al suo fianco, durante il viaggio in Kenya, c’era la moglie Stephany Hollihan Vásconez, stilista e imprenditrice originaria di Guayaquil: anche lei è morta nello schianto.

Chi era Michele Sensi Contugi

Sensi Contugi aveva una doppia appartenenza culturale e familiare. Era nato in Italia il 12 agosto 1982 da padre italiano e madre ecuadoriana, e proprio in Ecuador aveva costruito la propria carriera professionale. Le fonti ecuadoriane lo descrivono principalmente come imprenditore, con attività nei settori della gomma e della plastica, dell’abbigliamento e della ricerca scientifica.

Il passaggio alla politica e alla sicurezza nazionale era arrivato durante la presidenza di Daniel Noboa. Come documentato dal Registro Ufficiale del paese sudamericano, il 2 gennaio 2024 il presidente lo aveva nominato direttore generale del Centro de Inteligencia Estratégica, l’organismo che coordina il sistema nazionale di intelligence dell’Ecuador.

Nell’aprile 2024 Sensi Contugi aveva inoltre assunto temporaneamente l’incarico di ministro del Governo, prima di tornare alla guida del CIES nell’agosto dello stesso anno.

Come riporta la testata Primicias, negli ultimi mesi la sua posizione aveva assunto un ulteriore rilievo. Nel giugno 2026, infatti, il presidente Noboa aveva disposto la predisposizione di una valutazione dei rischi per stabilire se Sensi Contugi e i suoi familiari avessero bisogno di una protezione statale.

Notizia in aggiornamento