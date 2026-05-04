Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Osso, il cane del giornalista Michele Serra, è stato ucciso dai lupi. La notizia è stata data dallo stesso scrittore attraverso la sua newsletter sul Post. Serra, che da qualche anno vive in Val Tidone, nell’Appennino vicino Piacenza, ha raccontato che il cane da caccia è stato sbranato dai lupi tra l’1 e il 2 maggio.

Michele Serra racconta cos’è successo al cane Osso

“Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigliosamente fisica la sua presenza”, ha scritto Michele Serra nel suo commovente articolo. Il suo cane Osso è stato sbranato da un branco di lupi poco lontano dalla casa in cui lo scrittore vive da alcuni anni, nell’alta Val Tidone in provincia di Piacenza.

“Ha avuto una bella vita. Rispetto alla maggioranza dei cani da caccia, una vita bellissima. Sarebbe stato bello poterlo vedere invecchiare. Ora non può più fuggire nei campi rimarrà con noi, nel nostro giardino per sempre”, ha scritto Serra ricordando il suo cane.

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Osso, il cane di Michele Serra, ucciso dai lupi

Nella newsletter Michele Serra spiega anche di essersi sentito in colpa per la sua scelta di andare a vivere in una zona così impervia e a tratti selvaggia: “Il mio primo pensiero è stato non si può più vivere qui, me ne vado, ho esagerato, ho sbagliato, la natura è meravigliosa ma troppo dura, esigente”.

Consapevole che nelle zone frequentate dai lupi è bene tenere i cani chiusi, Serra riconosce che non è facile farlo se si vive “sulla cima di un crinale o in mezzo ai boschi” o almeno non è semplice “farlo in modo rigoroso e continuativo”. L’1 maggio Osso, ha raccontato Serra, si deve essere allontanato un po’ più in là in un campo di erba medica, proprio dove si trovava un branco di cinque o sei lupi. Animali che, ricorda il giornalista, “sono un problema primario per chi vive in montagna e nella natura aperta”.

“Cosa fare con i lupi?”

“Da qualche anno la presenza incombente dei lupi, caso eccellente di salvaguardia di una magnifica specie che mezzo secolo fa era estinta, prospera”, ricorsa Michele Serra. Lo scrittore poi si pone una domanda: che fare dei lupi?

“Io quassù ci voglio vivere – afferma – insieme ai cani e insieme ai lupi, ma fino a quanti esemplari questo territorio può reggere, lo devono stabilire le autorità responsabili. È il loro lavoro, il mio è stato seppellire Osso”. Il cane, infatti, è stato seppellito nel giardino della tenuta in Val Tidone (Piacenza) dove il giornalista si è trasferito da qualche anno.

Quanti lupi ci sono in Italia

Il monitoraggio nazionale 2020–2021 coordinato da ISPRA stima circa 3.501 lupi grigi (Canis lupus) in Italia, tra 2.949 e 3.945 individui: circa 952 sulle Alpi (soprattutto in Piemonte) e 2.557 lungo Appennini e penisola, assenti in Sardegna.

Si tratta di una stima, poiché il lupo è difficile da osservare e viene censito tramite tracce indirette o fototrappole. In Italia è riconosciuta la sottospecie Canis lupus italicus. Sugli Appennini la densità media più elevata di lupi è stata calcolata in Emilia Romagna, nella zona fra Parma e Piacenza.