Michele Venitucci, l'intervista al Tancredi della serie Rai 'Guerrieri': “Le cicatrici da mostrare”

Quella a Michele Venitucci in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista che procede per promozione. Potrebbe esserlo dal momento che dal 9 marzo è coprotagonista su Rai 1 della serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Ma non lo è: è semmai un attraversamento. Con Michele Venitucci si finisce con il personaggio – Tancredi, l’ispettore nato dalla penna di Carofiglio – ma si comincia con il conversare di precarietà come stato esistenziale, di solitudine come compagna abituale, di amore come “tormentata ricerca”. Non c’è posa. Non c’è costruzione. C’è un uomo che racconta cosa significa restare dentro un mestiere che ti espone, ti giudica, ti lascia in attesa. Che a volte ti riconosce e a volte ti ignora. Che ti chiede di performare quando arrivi su un set dove nessuno ti conosce. Che ti obbliga a difendere la tua dignità anche in un camper trucco. Michele Venitucci non si racconta come vittima del sistema: si racconta come qualcuno che ha scelto di restare. Resta nella precarietà. Resta nella formazione. Resta nel desiderio di lavorare “da artigiano”. Resta nell’idea che l’artista debba trovare libertà anche dentro una commissione, anche dentro una necessità di sopravvivenza. Quando Michele Venitucci parla dei momenti di vuoto tra un lavoro e l’altro non li mitizza. Dice che a volte ti anestetizzi, perdi tempo, giri in tondo. E poi aggiunge: “Io convivo continuamente con questa sensazione. È ormai un compagno di stanza.” Non è una frase a effetto. È un modo di stare al mondo. C’è un romanticismo nel suo percorso, ma non è nostalgia. È coerenza. È la scelta di non farsi definire solo dal contenitore – dall’immagine, dall’aspetto, dalla carta che altri potrebbero giocare al posto tuo – ma dal contenuto. E poi c’è l’amore. Non come rifugio, ma come ricerca. Come inquietudine necessaria. Come strada che ti costringe a farti domande e che, proprio per questo, ti rende più consapevole. In un’epoca che confonde visibilità e valore, Michele Venitucci parla di maturità. Ammette che oggi sente di poter fare la differenza. Non per rivendicare qualcosa, ma perché sente di avere finalmente gli strumenti per dire qualcosa. Forse è questo che colpisce davvero: non l’attore che vuole un protagonista, ma l’uomo che sa perché lo vuole. E alla fine, quello che resta non è la carriera, non è il sistema, non è nemmeno il successo. È la dignità di chi, anche nei momenti in cui si sente perso e solo, sceglie di restare artista.

Michele, a che punto è del suo percorso? Si trova dove desiderava essere o sta ancora scalando?

“È una domanda pertinente e importante. Credo sia un interrogativo che oggi molti artisti italiani, soprattutto quelli che devono faticare per affermarsi, si pongono. A un certo punto della vita, con l’età che si ha, è inevitabile farlo. Me lo sono chiesto spesso. Le rispondo oggi, perché se me lo avesse domandato dieci o anche solo cinque anni fa, probabilmente avrei dato una risposta diversa. Quando si compie una scelta come la nostra – ma anche come la sua – si accetta un salto nel vuoto con una certa incoscienza. Da giovani non si presta troppa attenzione a chi suggerisce strade più sicure o un piano alternativo. Ci si lancia per passione, spinti da una motivazione forte. Poi ci si confronta con il lavoro reale e con le sue dinamiche strutturali. E allora cambia tutto. Il sistema non è sempre meritocratico. Gli ostacoli sono numerosi, e in parte dipendono anche dalle nostre decisioni. Penso di trovarmi nel punto che ho scelto, non necessariamente in quello che avrei dovuto raggiungere. Nel mio percorso ci sono state interferenze e, posso dirlo, anche ingiustizie. Tuttavia, ho compiuto anch’io delle scelte. Forse avrei potuto seguire un tragitto più lineare, oppure aggirare certi ostacoli. Non avevo previsto alcuni cambiamenti: il cinema messo in ombra dalla televisione, la tv commerciale che supera quella autoriale. Forse alcune scorciatoie avrebbero reso il mio percorso più spendibile. Ciò che oggi mi appaga, al di là della posizione raggiunta, è sapere di esserci arrivato con le mie forze. Non è falsa modestia né orgoglio: costruire un cammino in autonomia, soprattutto nel nostro Paese, è complesso. Ma alla fine offre una soddisfazione profonda. Nel mio curriculum compaiono molti lavori indipendenti, anche tentativi all’estero, film distribuiti in poche sale o non valorizzati a dovere. Sono state però esperienze artistiche e umane che mi hanno arricchito e fatto crescere. Se le metto insieme, diventano un lungo viaggio. Un viaggio che mi ha formato, non amareggiato. Ho vissuto a lungo in una condizione di precarietà. Ho partecipato anche a progetti importanti, certo. Ma riuscire a vivere di questo mestiere significa talvolta sopravvivere. Uso questa parola con consapevolezza. Eppure, ce l’ho sempre fatta, e questo lo considero un privilegio. Ho visto colleghi che, da spettatore prima ancora che da attore, non stimo particolarmente, ottenere percorsi rapidi e grande agiatezza. A volte mi chiedo se sia giusto continuare a lottare alla mia età, con dei figli. Ma è un altro tema. Oggi mi sento un uomo più saldo, pur con tutto ciò che deve ancora venire e con i miei limiti. E mi sento un attore più solido. Negli ultimi anni ho rimesso al centro il mio mestiere, l’artigianato dell’attore. Forse è da qui che potrà nascere una nuova fase”.

Ha utilizzato una parola molto significativa: artista. Che cosa significa, per lei, essere un artista?

“Dal mio punto di vista, un artista è una persona che deve sentirsi libera rispetto a ciò che crea. Serve un approccio autentico, sincero, capace di toccare le proprie corde emotive, senza condizionamenti. Credo che questa dimensione appartenga a tutti. Ognuno custodisce una componente creativa che va coltivata. Alcuni riescono a riconoscerla, altri ne avvertono il bisogno, altri ancora la scoprono quasi per caso. È quella parte che si emoziona in una sala cinematografica, a teatro o durante un concerto. Riceve un’emozione e vibra insieme a chi la trasmette. Talvolta nasce anche il desiderio di essere su quel palco, non per vanità, ma per una forma di corrispondenza interiore. Oggi, in questo momento storico, l’arte mi sembra più compressa e allo stesso tempo più necessaria. Per questo penso che l’artista abbia anche una responsabilità ulteriore. La libertà espressiva può diventare un atto sociale e, in senso ampio, politico. Non politico come appartenenza, ma come ricerca di giustizia. L’arte rappresenta un contrappeso alla narrazione dominante. Può offrire una voce alternativa. Resta comunque un percorso personale. C’è chi sente l’esigenza di parlare a un pubblico vasto e chi vive la propria espressione in modo più intimo, senza cercare consenso, riuscendo comunque a toccare gli altri. Di recente ho visto un film di un regista spagnolo, Sirat. Al di là del giudizio estetico, mi ha colpito la libertà narrativa. Ho pensato che il cinema possa ancora raccontare storie fuori dagli schemi. È una sfida complessa, perché il sistema tende a irrigidirsi. Spesso il dialogo tra l’artista interiore e il lavoro su commissione è difficile. Mantenere coerenza è impegnativo. Tuttavia, anche in un progetto commissionato o in un incarico necessario per vivere, si può trovare uno spazio personale. Questa tensione appartiene a tutti. Alcuni scelgono di farne il centro della propria esistenza; altri no”.

Come ha scoperto la sua propensione alla recitazione? È stata un’epifania o una consapevolezza maturata gradualmente?

“È una domanda che mi è stata posta spesso. In passato ho dato risposte lineari, altre volte più narrative. Oggi direi semplicemente che ho scelto. Ho scelto osservando gli altri e osservando me stesso. Con l’incoscienza di cui parlavo prima, sono andato incontro a quel percorso. Per me il viaggio è centrale, è il motore della mia vita: un viaggio interiore, immaginativo, ma anche fisico. Forse la prima epifania è stata proprio l’esigenza di evadere da una realtà percepita come stretta e, insieme, la curiosità verso mondi nuovi. Ero un ragazzo che tendeva a isolarsi nel proprio universo. La fantasia era il mio spazio naturale. A questo si univa il desiderio di partire. Negli anni in cui sono cresciuto, per chi viveva al Sud andarsene era quasi una necessità per cercare opportunità. Era complicato, ma rappresentava una prospettiva. Sono nato a Bari, una città di mare. Guardavo l’orizzonte e mi chiedevo cosa ci fosse oltre quella linea. Viaggiavo con l’immaginazione e desideravo farlo davvero. Partire è stato un passaggio di crescita. Restare richiede resistenza, ma non offre l’esperienza dell’altrove. Dentro questo cammino è arrivato il primo laboratorio teatrale a scuola, anzi ancora prima negli scout. Era un luogo in cui ritrovavo quella dimensione interiore. Mi sentivo a mio agio, pieno di energia. Ho pensato che lì ci fosse qualcosa che mi apparteneva. Poi ho incontrato persone più grandi che facevano teatro di mestiere, come alla compagnia Kismet di Bari. Osservandole ho capito che poteva diventare una professione. Quando si hanno accanto figure che incoraggiano e danno fiducia, il passo diventa possibile. Così è iniziato il mio viaggio verso Roma”.

Una realtà dalla quale sentiva il bisogno di evadere rifugiandosi nell’immaginazione. Qual era la sua realtà?

“Provenivo da una famiglia semplice del Sud, con un’idea molto forte di unità familiare. Mio padre aveva una ferramenta, nata come piccolo colorificio in un quartiere popolare. Essendo l’unico figlio maschio, negli anni Ottanta, quando anche i piccoli commercianti facevano investimenti importanti, lui sperava che ne raccogliessi l’eredità. Era abile nel commercio e immaginava per me quella continuità. Questa aspettativa ha avuto un peso. Dopo la scuola ho provato ad avvicinarmi a quell’attività, ma non era la mia strada. Non era solo il commercio: era l’idea di restare dietro un bancone, in un quartiere che sentivo stretto. Mi sembrava limitato l’orizzonte della città, figuriamoci quello di una vita intera confinata lì. L’ho capito presto. Tuttavia, ho voluto mettermi alla prova, perché fa parte del mio carattere. Oggi, avendo figli, mi rendo conto di quanto i genitori cambino nel tempo. Ogni figlio cresce con genitori diversi. Anch’io ero un bambino che si isolava molto. Mi ricordano come timidissimo, ma non era solo timidezza: era immersione in un mondo immaginativo. A un certo punto si preoccuparono, temendo che fossi troppo distante dalla realtà, dissociato, ma era solo una forma di sensibilità. Nel Sud la figura paterna è spesso molto presente e autorevole. Anche nella mia famiglia era così. Io però ho affermato la mia identità attraverso la ribellione adolescenziale, con conflitti anche duri. Ho seguito la mia strada con decisione. Paradossalmente sono stato il figlio che ha compiuto la scelta più netta”.

Quando ha iniziato a intraprendere seriamente questo percorso, come hanno reagito i suoi genitori?

“All’inizio c’è stato uno scontro. Non percepivo fiducia. Era come se mi dicessero: ‘Va bene, prova, ma vedrai che fallirai’. Non sentivo un sostegno reale. Con il tempo ho riletto quella fase. Nel mio isolamento adolescenziale e nel bisogno di rottura per affermarmi, non avevo costruito un vero ponte di comunicazione. È stata la mia un’adolescenza segnata da conflitti, e quindi dolorosa. Oggi riconosco anche le mie responsabilità. Ero molto giovane, certo, e forse avrebbero potuto fare di più. Ma esisteva una distanza generazionale: provenivano da famiglie ancora meno abituate al dialogo emotivo. Noi, al contrario, rischiamo talvolta l’eccesso opposto. Avrei potuto essere più aperto. La recitazione era presente già tra i 14 e i 16 anni, con gli scout e i primi laboratori, ma non li ho mai coinvolti davvero. Forse temevano che fosse un modo per sottrarmi al lavoro di mio padre, una fuga dalle responsabilità. Con fatica, hanno compreso quanto fosse impegnativo questo mestiere, quanto complesso sia il sistema in cui si muove. Hanno attraversato con me le difficoltà. Il dialogo è cambiato e si è creato un legame più profondo. Ricordo due momenti. Il primo riguarda il capo scout, Dino Questino. Durante un campo estivo mettemmo in scena una piccola rappresentazione. I miei genitori arrivarono in ritardo e non videro lo spettacolo in cui ero protagonista. Rimasi deluso, ma non lo mostrai. Ricordo ancora la sua voce: disse loro che avevo una qualità che andava coltivata. Quelle parole mi sono rimaste impresse. A volte non sono i genitori, ma un insegnante o un incontro a orientare un destino. Sono le persone a fare la differenza”.

E il secondo?

“Il secondo momento è più recente. Due o tre anni fa ho fatto una lunga tournée con La morte di un commesso viaggiatore, prima con Alessandro Haber e poi con Michele Placido. Quando i miei genitori sono venuti a vedermi a Roma, ho colto nei loro occhi uno sguardo diverso, che non avevo visto nemmeno alle prime cinematografiche. In quell’istante credo di essere diventato davvero un attore ai loro occhi. Non per il titolo dello spettacolo, ma perché mi hanno visto sul palcoscenico, senza mediazioni. È stato un passaggio importante. Occorre accettarsi reciprocamente e liberarsi dai pregiudizi. Oggi, come uomo, è questo il punto a cui sono arrivato”.

Quando si è ritrovato la prima volta su un palco, senza filtri, si è sentito esposto o protetto?

“Mi sono sentito vivo. Vivo e felice. All’inizio prevaleva l’incoscienza. I primi spettacoli non prevedevano ruoli che mi mettessero realmente a nudo. Il momento in cui ho avvertito una vera esposizione è arrivato con il teatro Kismet di Bari. Era una compagnia moderna, sperimentale, con influenze di Grotowski. Talmente contemporanea che i miei genitori temevano stessi entrando in una sorta di setta. All’inizio non comprendevo fino in fondo quel linguaggio. Immaginavo un teatro più classico. Gli altri erano più avanti, più disponibili alla ricerca. Lì mi sono sentito vulnerabile, a disagio. Ma non ho avuto la tentazione di fuggire. Al contrario. Ho iniziato a capire cosa mi appartenesse e cosa no. Ho percepito blocchi fisici, resistenze. Tutto ciò che non afferravo allora è tornato più tardi, come un codice finalmente decifrato. Quando mi sono trasferito a Roma per studiare, quell’esperienza mi ha dato libertà. In un contesto più accademico e tradizionale, avere alle spalle un percorso sperimentale mi rendeva meno rigido. I primi spettacoli in Puglia significavano viaggiare con attori più esperti, esibirsi in piazze diverse, in piccoli teatri, talvolta all’aperto. Quell’esperienza mi ha dato la certezza: era il mestiere che volevo. Era gioia. Mi sentivo accolto, riconosciuto. Avvertivo che intravedevano in me una predisposizione. Ho sempre vissuto questa scelta come un impegno, quasi una responsabilità. Non soltanto come gioco, pur sapendo che l’elemento ludico è parte integrante del lavoro serio. Nel tempo, però, può accadere di smarrirsi. Si pensa di aver completato la formazione, oppure si è stanchi, o si ritiene che sarà il lavoro stesso a formare. Ed è vero: la pratica insegna molto. Negli ultimi anni, però, ho vissuto un incontro decisivo. Ho ritrovato il desiderio di lavorare sulla formazione, sull’artigiano che sostiene l’artista”.

Cioè?

“Prima della pandemia ho vinto una borsa di studio con l’acting coach Paolo Antonio Simeoni, EUACT. Era un momento di transizione, quasi di vuoto. Ho letto una mail su un seminario a Budapest. Più del corso mi attirava la città: avevo bisogno di partire. Sono stato selezionato. All’arrivo ho pensato con scetticismo che fosse l’ennesimo seminario. Avevo preso le distanze da ambienti che talvolta assumono dinamiche da guru: scelgo ciò che mi interessa, senza giudicare le scelte altrui. Invece è stato un incontro rivelatore. Ho trovato una guida capace di osservare senza giudicare, di individuare punti di forza e aree da approfondire. Ho pensato: questo è il luogo dell’allenamento. Oggi si lavora in fretta. Le prove sono poche, spesso si incontra un collega direttamente sul set e il tempo di preparazione si riduce. La costruzione del ruolo diventa quasi esclusivamente personale. Questa pratica mi ha rimesso in contatto con il piacere del mestiere, senza l’ansia di dover dimostrare qualcosa altrove. Voglio fare bene ciò che faccio, qui e ora”.

C’è stata qualche forma di disillusione lungo il percorso?

“La disillusione riguarda il mercato e il sistema produttivo. Appartengo a una generazione che ha sfiorato l’epoca dell’ultimo grande produttore, Cecchi Gori. Oggi la figura del produttore, in quel senso, è quasi scomparsa. Realizzare un film significa mettere insieme finanziamenti. Molte produzioni funzionano come strutture di appalto. E ancora oggi, più delle piattaforme, è la Rai a sostenere gran parte del settore, con tutte le sue limitazioni. Le piattaforme, dal canto loro, sono spesso gestite da logiche che non sempre valorizzano davvero il lavoro artistico. La disillusione nasce dallo scarto tra ciò che si immaginava da studenti, sui piccoli palchi da giovani attori, e la realtà professionale. Il rischio è diventare venditori di prodotti più che narratori di storie quando i venditori dovrebbero essere altri. In questo ho avvertito una forte solitudine. E ne percepisco molte attorno a me, senza una vera rete di confronto. Quando arrivai a Roma esisteva una comunità di attori, un terreno fertile. Non si trattava di salotti esclusivi, ma di relazioni quotidiane, di scambio, di identità condivisa. Oggi i luoghi di incontro sono spesso virtuali. Si comunica molto, ma ci si confronta poco davvero. Mi piacerebbe essere un ponte, creare connessioni. Mi entusiasmano realtà nate dalla passione, come Arte Settima, che attraverso i linguaggi contemporanei hanno costruito una comunità attorno al cinema: quell’energia genera legami. Gli artisti dovrebbero essere centrali non per pretese contrattuali, ma per il riconoscimento dei propri diritti, del proprio ruolo e delle proprie esigenze creative. Il mercato segue una direzione precisa: spesso si replica ciò che ha già funzionato, anche quando non funziona più, e lo si fa senza interrogarsi. Quest’anno è uscito un piccolo film, Le città di pianura, che mi ha colpito molto. È arrivato in sala, ha trovato il suo pubblico grazie al passaparola. È dunque ancora possibile: il pubblico continua ad andare al cinema. Le piattaforme, invece, rischiano di diventare un catalogo infinito che stanca: si accende per inerzia. Ho l’impressione che chi governa questo sistema non rispetti pienamente né gli artisti né gli spettatori. Se l’equilibrio fosse paritario potrei comprenderlo. Ma la libertà creativa sembra ridotta a una quota minima”.

Talvolta film di valore escono senza un’adeguata comunicazione. Non si organizzano interviste (o le poche che si fanno di tutto raccontano tranne che dell’aspetto professionale), non si crea dibattito. Poi ci si chiede perché il pubblico non ne abbia sentito parlare: nessuno si è preoccupato di raccontarli.

“È così. E oggi le rispondo in modo diverso rispetto a dieci o quindici anni fa. C’è stato un periodo in cui soffrivo molto per queste dinamiche. Partecipavo a festival con ruoli importanti e non venivo coinvolto nella comunicazione. Non mi sentivo parte integrante di un progetto a cui avevo contribuito pienamente. Quella delusione è diventata frustrazione. Poi rabbia. Ma la rabbia rimaneva mia. È una tensione che non trasforma la realtà. Mi sono reso conto che questa reazione appartiene anche alla cultura da cui provengo. Spesso non ci si è sentiti rappresentati, e la critica è scivolata nella lamentela. Ci si adatta, si dimentica, si resta fermi. Allora ho capito che, se devo esprimere una critica, deve essere costruttiva. Si può cambiare davvero? Non lo so. Si può però scegliere con chi parlare, coltivare relazioni autentiche, cogliere le occasioni quando si presentano. Quando dialogo con persone che condividono la stessa visione, avverto una sintonia. Le persone si riconoscono. E chi, anche come lei, sceglie di fare un certo tipo di informazione o di intervista non dovrebbe sentirsi un’eccezione. Forse non siamo una minoranza. Semplicemente non siamo abbastanza ascoltati”.

E ritorna così un’altra parola che ha usato prima: solitudine. Quanto pesa nei momenti di passaggio, nei vuoti tra un lavoro e l’altro?

“Si impara a conviverci. Ci si abitua. Con il tempo ho quasi sviluppato un legame con quei momenti sospesi. Da giovani si ha più energia e meno responsabilità. Oggi ho dei figli, e il senso di responsabilità cambia la prospettiva. Il lavoro non è solo realizzazione personale, ma anche necessità concreta per chi dipende da te. È vero che il lavoro nobilita, ma non deve assorbire interamente l’identità. Prima di diventare padre ho cercato di investire nei periodi liberi: viaggi reali, residenze, seminari, collaborazioni. Occasioni che arricchissero il percorso umano e professionale: quando si è soli si può rischiare di più, spostarsi con maggiore libertà. Non sempre, però, è semplice. A volte subentrano sconforto, noia, paura. Ci sono fasi di profonda solitudine in cui si tocca il fondo. Ci si sente smarriti, privi di sostegno. Ma fanno parte della crescita. Credo che quei passaggi rendano più profondi. Le cicatrici sono una risorsa: allenano a rialzarsi. Mi sento più preparato rispetto ad amici che svolgono altri mestieri. Quando vivono momenti di precarietà li vedo più disorientati, io invece ho imparato a gestirli. Questo non significa che non abbia sofferto. Ci sono stati periodi in cui mi sono sentito davvero perso, incapace di reagire. Talvolta, per riempire il vuoto, ci si anestetizza: si esce, si disperdono energie pur di non pensare. Si gira in tondo. Ci sono momenti in cui si teme di non farcela più. È una sensazione sempre presente. Convivo con questa dimensione. È come un coinquilino: a volte riesco a dominarlo, altre volte prevale lui. Ma fa parte del viaggio”.

Il suo, oltre che interiore, è stato anche un viaggio geografico. Ha lavorato in Portogallo, Francia, Svizzera, Marocco, Danimarca. Era la ricerca di ciò che qui non trovava o il desiderio di crescere?

“Entrambi. Gli incontri raramente sono casuali. Si viene attratti da contesti che, in qualche modo, rispecchiano ciò che si è. Non è soltanto una questione di opportunità, ma di affinità. Ci sono ambienti in cui sarebbe stato utile inserirsi, ma non è detto che ci si riconosca davvero. L’esperienza all’estero è stata una ricerca e insieme un movimento di crescita. Ho incontrato linguaggi differenti, modalità di lavoro diverse, sensibilità nuove. Questo confronto mi ha ampliato”.

Una forma di romanticismo che oggi sembra fuori moda…

“Esiste un romanticismo che oggi può apparire superato, ma lo considero una qualità preziosa. È ciò che crea connessioni autentiche. Gli incontri, i viaggi, i progetti all’estero non sono stati casuali. Sono nati da un’immediata sintonia, che fosse durante un’audizione o in un incontro informale. Spesso si trattava di progetti piccoli, fragili, appartenenti ad altre culture. Ma contenevano qualcosa che mi somigliava. Se posso riconoscermi un merito, è una certa modernità istintiva. Credo venga anche dalla mia famiglia, al di là delle origini o del livello di istruzione. Apprezzo molto anche la dimensione provinciale, che non è chiusura ma radicamento, una ricchezza del nostro Paese. Tuttavia, penso che proprio dal Sud derivi una particolare apertura: siamo stati contaminati da molte culture, e spesso costretti a partire e a confrontarci. Questo rende dinamici. Questa disposizione mi ha portato a muovermi, a lavorare fuori, a incontrare realtà artistiche e umane significative. Forse il percorso mi ha dato meno sul piano economico o della visibilità, ma mi ha reso soddisfatto”.

Il sì del casting director e del regista, il provino, l’esposizione personale e la percezione da parte del pubblico. Che rapporto ha con il giudizio?

“È quando si smette di essere il primo giudice di se stessi che si diventa più liberi. Sono un attore che sostiene ancora provini. Superarli è una soddisfazione, ma l’incontro in sé mi interessa sempre. La parola ‘casting’ oggi mi convince meno. Un buon casting dovrebbe conoscere il percorso dell’attore, leggere il curriculum, vedere il materiale, proporlo al regista. Poi il regista può decidere un provino, un colloquio, una prova. L’incontro diretto con chi dirige è stimolante. Quando invece si percepisce superficialità o arroganza, soprattutto da parte di chi è alle prime armi, ci si sente giudicati. È un momento delicato, perché si è esposti. In passato lo vivevo con maggiore sofferenza. Ero il primo a giudicarmi, e questo mi rendeva fragile. Oggi non mi sento più arrogante, ma più consapevole. Se sono preparato e credo nel lavoro che porto, tutto il resto può variare: l’energia del giorno, la memoria, l’umore. Ogni giornata è diversa. La condizione in cui si viene accolti, però, incide molto. Mi è capitato di esprimermi al meglio in contesti piccoli ma rispettosi. In altri casi è stato più difficile. Il giudizio, se è critico e non umiliante, è uno strumento di crescita. L’ansia stessa può diventare motore. L’adrenalina prima di un ciak o di un ingresso in scena è intensa. Se manca, manca anche una parte del piacere. Accade soprattutto quando si entra in un progetto per pochi giorni, senza essere figura centrale. Si arriva su un set già avviato e si avverte la necessità di trovare rapidamente il proprio spazio: è gratificante quando qualcuno, inizialmente distante, cambia atteggiamento dopo averti visto lavorare. Esistono poi dinamiche quotidiane che richiedono fermezza. Può capitare di essere trattati come un numero, anche dopo anni di esperienza. In quei casi, con rispetto, è giusto affermare la propria professionalità. Si è lì per svolgere un mestiere, non per occupare uno spazio indistinto”.

L’aspetto fisico è mai stato una carta da giocare? Avrebbe potuto benissimo farlo.

“Non è una carta che giochi tu: sono gli altri a decidere se utilizzarla. Non sono mai stato il ‘bello perfetto’, il modello o il sex symbol evidente. Forse quell’elemento avrebbe potuto essere valorizzato di più. Ma si rischia di restare imprigionati nell’immagine anziché nel contenuto. In alcuni progetti ho deciso personalmente di non partecipare. In altri casi credo che siano stati altri a orientare le decisioni. Non mi avrebbe infastidito interpretare un personaggio affascinante; mi avrebbe disturbato farlo in progetti che sentivo lontani o puramente commerciali. Paradossalmente oggi mi piaccio di più. Nei segni del volto riconosco la mia storia. Mi trovo più interessante rispetto a vent’anni fa. Il cinema è fatto anche di volti, certo. Ma alla fine emerge l’anima dell’attore. È quella a fare la differenza. C’è anche chi ha avuto da ridire sul neo del mio volto e questo mi ha spinto a riflettere sulle mie colleghe attrici. Per un’attrice è ancora più complesso. Le rughe in un uomo diventano fascino; in una donna vengono lette come declino. La pressione è molto più forte. È un carico ingiusto, e sento grande solidarietà su questo tema”.

C’è una domanda ricorrente: “Cinema o teatro?”. Quante volte se l’è sentita porre?

“Un attore vorrebbe fare entrambi. In Italia, però, sono ambiti che dialogano poco. Nel teatro raramente si sostengono provini, a meno di far parte di una compagnia o di uno stabile. Molti attori teatrali di grande valore faticano perfino a trovare un agente. Se non c’è un nome noto che li renda visibili a un casting o a un regista, restano ai margini. Un tempo la distinzione era più netta: il teatro considerato più solenne, il cinema più aderente al reale. Oggi le differenze si sono attenuate, ma restano linguaggi distinti. Non è corretto dire che il teatro sia più difficile. Sono pratiche diverse che si apprendono esercitandole. Un attore di cinema può adattarsi con relativa facilità al teatro, mentre il contrario non è sempre immediato. Sul set servono concentrazione istantanea, rapidità, capacità di abitare una scena frammentata e con poche prove. In teatro si prova a lungo, si analizza il testo, si costruisce un dialogo continuo con i colleghi. Si cresce replica dopo replica. È una ricchezza straordinaria. Il mio desiderio, nei periodi di attesa, sarebbe quello di avere una compagnia stabile. In questo sono stato forse poco costante. Ho interrotto alcuni percorsi. A volte ci si stanca di inseguire, altre si perde fiducia. Eppure, una compagnia mantiene viva la dimensione creativa. Quella dell’attore è una solitudine particolare. Un musicista ha il suo strumento. Un pittore o un fotografo possono lavorare da soli. L’attore no. Ha bisogno di una compagnia. Siamo spesso solitari, costretti a cercare opportunità e relazioni. Se non si è inseriti in un circuito stabile e il lavoro è discontinuo, la fatica si fa sentire. E riguarda la maggioranza di noi: il gruppo dei privilegiati è ristretto. Conosco attori di grande talento fermi da uno o due anni. È difficile. Quando qualcuno attraversa quel periodo, si riconosce il dolore, perché lo si è vissuto. E non sempre si sa come aiutare chi lo sta attraversando”.

Dal 9 marzo la vedremo nella serie di Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Che cosa ha portato Michele Venitucci dentro Carmelo Tancredi?

“Parto da un dettaglio: Carmelo Tancredi detesta il proprio nome. È un elemento che nasce direttamente dalla scrittura di Carofiglio. C’è una battuta ricorrente: ‘Non mi chiamare Carmelo’. Già questo suggerisce un conflitto identitario. Se un personaggio rifiuta il proprio nome, significa che porta con sé una frattura. Per me questo progetto è stato un sogno che si realizza. Ho letto Carofiglio negli anni in cui vivevo ancora a Bari, prima di trasferirmi a Roma. Ritrovarmi, dopo tanto tempo, a interpretare un personaggio nato dalla sua penna, uno dei primi autori capaci di raccontare la mia città, è stato un dono. È la Bari degli anni Novanta, meno edulcorata. Non quella da cartolina, ma una città complessa, con zone difficili, una criminalità presente, ma anche piena di vitalità. Ho sempre mantenuto un legame con la mia terra. La distanza aiuta a osservare con maggiore lucidità: troppo dentro si rischia di perdersi, troppo lontano di idealizzare. Ho cercato un equilibrio. Girare a Bari, con un personaggio che utilizza un linguaggio e una cadenza che mi appartengono, è stato intenso. Ho lavorato anche sulla sonorità dialettale. Tancredi è fedele al romanzo, ma adattato alla sceneggiatura e all’interprete. È un ispettore coerente, con una forte etica professionale, rispettato. Il rapporto con l’avvocato Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, nasce da una stima reciproca che si trasforma in amicizia. Sono figure opposte. Si osservano, si provocano con ironia, a volte con una punta di cinismo, ma si riconoscono. Ciò che manca a uno è presente nell’altro. È un equilibrio particolare. Con Gassman avevo già lavorato anni fa. Ci conoscevamo. Abbiamo costruito insieme quella sintonia”.

Dove sta la ricchezza di Tancredi?

“La ricchezza di Tancredi risiede anche nel suo lato meno prevedibile. Oltre alla fermezza professionale, porta un registro più leggero. I personaggi di Carofiglio sono tridimensionali, attraversati da fragilità private. Temevo di interpretare una figura percepita come troppo sicura di sé, anche nei rapporti sentimentali. Invece Tancredi è segnato da una delusione amorosa, vive in modo precario nella palazzina della madre, si è chiuso emotivamente. Non è una caricatura. La sfida è stata trovare l’equilibrio tra vulnerabilità e maschera professionale. Il set è stato sereno. Tavarelli è un regista con sensibilità cinematografica, capace di scegliere gli attori e di concedere libertà. Ho percepito rispetto e fiducia. Quando c’è fiducia, si lavora meglio. Mi sono preparato con cura. Poi sul set tutto può trasformarsi, ma la preparazione resta una base solida. Ho ricevuto apprezzamenti sinceri, anche alla presentazione al Festival di Roma, anche da Carofiglio, nonostante sia di poche parole. E per me è stato significativo. Mi sono divertito e mi piacerebbe tornare a interpretare questo personaggio”.

Non c’è due senza tre visto che lei era anche nel cast di Il metodo Fenoglio?

“E lo dico con chiarezza: nel terzo ipotetico progetto tratto da Carofiglio vorrei essere protagonista. Sono di Bari, quei personaggi nascono lì. Sento che questo è il decennio in cui desidero raccogliere i frutti del mio percorso. Il ruolo principale in televisione avrei potuto interpretarlo anni fa. Non è accaduto, per ragioni diverse. Oggi, però, mi sento più maturo. So di poter offrire qualcosa di solido e personale”.

L’amore per Tancredi è frattura. Per lei, nel presente, è stato una piacevole sorpresa o una tormentata ricerca?

“Assolutamente una tormentata ricerca. Mi sono fatto più domande di quelle che avrei dovuto farmi. Anche in questa intervista me ne sono fatte tante. Ma è vero: l’amore è stato una ricerca. E proprio per questo oggi sono quello che sono. Se non fosse stato così, oggi non sarei qui in questo modo”.

Qui e ora: non solo Guerrieri.

“Questo marzo è un mese importante. Esce Guerrieri. È uscita e uscirà in altri paesi una serie svizzera, La linea della palma. Ed è il compleanno di mio padre. Ci sono uscite, raccolte, cose di cui sono molto fiero. Oggi è già difficile fare una serie. È ancora più difficile fare un bel personaggio dentro una serie. Sento che questa è una nuova fase. Anzi, sono sicuro che lo sarà”.