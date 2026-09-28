Michele Zarrillo rimprovera sindaco di Sammichele di Bari al concerto, "è pericoloso": poi il video di scuse

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Fuoriprogramma durante il concerto di Michele Zarrillo alla Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino di Sammichele di Bari. Dal palco il cantautore ha notato il sindaco Lorenzo Netti e altre persone vicino alle torri che sostenevano le casse, richiamandoli pubblicamente: “Lo sapete che lì non si può stare?“, fino a rivolgersi direttamente al primo cittadino sostenendo che la posizione fosse pericolosa. Zarrillo ha poi inviato un collaboratore per chiedere al gruppo di spostarsi, ma Netti ha rifiutato. Il sindaco ha spiegato di trovarsi accanto alla torre proprio per controllare tre punti della piazza durante una manifestazione con circa cinquemila persone e ha rivendicato di essersi confrontato con le autorità di pubblica sicurezza. Dopo l’episodio, Zarrillo ha chiesto pubblicamente scusa attraverso un video pubblicato su Instagram.