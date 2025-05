Michelle Hunziker a Eurovision 2025, racconta i suoi "segreti" su epigenetica e autoerotismo: "Ho 25 anni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Michelle Hunziker, alla guida della finale Eurovision 2025, rivela di sentirsi “biologicamente 25enne” grazie ad alimentazione ed epigenetica. In un’intervista racconta il suo percorso per restare in forma e piena di energia.

Michelle Hunziker: “Ho 25 anni”

È un’intervista sui generis quella che rilascia Michelle Hunziker al momento della nomina come conduttrice dell’Eurovision 2025. Intervistata dal Corriere della Sera, Hunziker racconta della sua vita e in particolare del modo in cui si mantiene “giovane”.

Paola Pollo, lo scorso 7 dicembre, le aveva domando quale fosse la sua età biologica e lei aveva di sentirsi come una venticinquenne, ovvero la metà della sua età anagrafica. Secondo quanto affermato dalla stessa Michelle Hunziker, avrebbe il “gene dei centenari”.

Fonte foto: ANSA Michelle Hunziker nella finale dell’Eurovision

Hunziker dice di essere innamorata della vita e di essere felice perché ci sono scienziati che stanno lavorando affinché si possa invecchiare in maniera sana. Dice di star studiando, anche per il suo prodotto Goovi, antiossidanti non costosi come certe vitamine e omega 3.

Senza vizi? Non proprio

Secondo Michelle Hunziker bisogna sia essere fortunati da un punto di vista biologico, che evitare estremi come bere tanto, fumare, non fare sport e assumere molti grassi.

In merito a non avere i vizi, però dice il contrario: “Io sono la persona più goduriosa dell’universo”. Spiega quindi aver indottrinato tutti in casa sul mangiare consapevole, in maniera sana e pulita. Allo stesso tempo dice di non rinunciare a nulla, ma di ascoltare il proprio corpo. “Una vita senza un ottimo vino e del cibo buono, che vita è?”, spiega, confermando che una vita fatta di privazioni, vale come “uno stress da abuso”.

Nell’intervista parla anche di zuccheri, dividendoli in zuccheri cattivi come quelli raffinati, che secondo Hunziker sarebbero “il veleno del millennio”.

Amore e autoerotismo

Per vivere bene, secondo Michelle Hunziker, la formula è integratori, cibo sano, sport e amore. Secondo la Hunziker infatti l’amore è fatto di dopamina, serotonina, ossitocina ed endorfine, ovvero tutti ormoni “bellissimi”.

Poi arriva a parlare di autoerotismo, visto come un tabù di cui nessuno parla, specialmente se legato alle donne troppo spesso “prese dallo stress, dalla quotidianità e dalle angosce in cui ci chiudiamo e blocchiamo”.