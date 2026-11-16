Michelle Hunziker sulla bulimia della figlia Aurora Ramazzotti, "paragone continuo con me, anni di cattiveria"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti” l’hanno portata “alla bulimia per molti anni”: lo scrive Michelle Hunziker all’indomani delle rivelazioni di sua figlia, Aurora Ramazzotti, a Ballando con le Stelle. Nel corso della puntata di sabato 14 novembre, infatti, Aurora si è sbottonata e ha parlato del male che l’ha afflitta per molti anni: “Per non smettere di amare mia mamma, ho dovuto smettere di amare me stessa“. Parole, queste, che hanno “lacerato il mio cuore materno”, spiega Michelle Hunziker.

Lo sfogo di Michelle Hunziker sui social

Come anticipato, domenica 15 novembre Michelle Hunziker ha commentato la confessione di sua figlia Aurora in un post sui social. “Si è aperta e ha verbalizzato con grande forza e maturità un dolore che ha portato dentro per molti anni”, ha scritto la showgirl.

Durante l’infanzia, infatti, la figlia era spesso oggetto di un “continuo paragone con me” e della “cattiveria della gente”. Tutto questo l’ha portata “alla bulimia per molti anni“.

“L’abbiamo affrontata insieme”, continua Michelle Hunziker, che ha “cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore”, e che ha lottato per “convincerla di quanto fosse una ragazza meravigliosa con tante qualità che ora stanno tutte venendo fuori”. Tuttavia, “quel dolore ha segnato gran parte della sua vita”.

Questo messaggio è comparso in calce a un carosello di foto che ritraggono Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in varie istantanee di vita quotidiana.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle

“Sei un cesso, fai schifo, da quella madre come può uscire una figlia così?”, sono questi gli esempi che Aurora Ramazzotti ha riportato durante una sua intervista a Ballando con le Stelle, quando ha parlato del suo problema con i disturbi alimentari e con il rapporto con una madre “così bella, così famosa e così amata”.

“La mia soluzione, in quel momento, era mettersi le dita in gola e vomitare“, quando “la bulimia è stata la mia soluzione al problema”, ha raccontato Aurora, perché “per me l’unica cosa importante era essere magra“. Sin da bambina, infatti, veniva “costantemente paragonata alla mia mamma”, un “meccanismo malato” che “pochi possono capire”.

Il cyberbullismo, i social e la nuova iniziativa

Nel suo post sui social, Michelle Hunziker ricorda il problema della continua “ricerca di una perfezione che non esiste attraverso i social” che porta al “cyberbullismo“, che nasce anche da “modelli di corpi con una estetica non umana“. Una pericolosa normalizzazione, questa, per la quale “sempre più ragazzi e ragazze soffrono di disturbi alimentari“.

Quindi Hunziker ha annunciato che con la Fondazione Doppia Difesa, da lei fondata insieme a Giulia Bongiorno, “presto arriverà un progetto dedicato a questa tematica drammatica”. Poi conclude: “La violenza digitale va bloccata”.

Cos’è la bulimia

La bulimia nervosa può passare inosservata, anche perché spesso il peso resta nella norma. Si tratta, a tutti gli effetti, di un disturbo alimentare. Durante un’abbuffata la persona mangia grandi quantità di cibo in poco tempo e avverte una perdita di controllo.

Dopo l’episodio, la paura di ingrassare può spingere a provocarsi il vomito, a digiunare o a fare esercizio fisico in modo eccessivo. Il peso e la forma del corpo possono condizionare profondamente l’autostima. Il disturbo può avere conseguenze anche gravi sulla salute fisica e sulla vita sociale. La psicoterapia cognitivo-comportamentale aiuta a interrompere il ciclo dei pasti eccessivi e delle condotte compensatorie e a ridurre l’importanza attribuita al proprio aspetto.