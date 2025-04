Michelle Trachtenberg morta per complicazioni legate al diabete, la rivelazione del medico legale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono state svelate le cause del decesso di Michelle Trachtenberg, l’attrice di Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri morta a 39 anni lo scorso febbraio. L’esame del medico legale ha chiarito che l’attrice americana è morta a causa di complicazioni dovute al diabete di cui soffriva.

Svelata la causa del decesso di Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg è morta per cause naturali, per complicazioni del diabete mellito di cui soffriva da tempo.

La conferma, come riportano i media statunitensi, è arrivata nella giornata di mercoledì 16 aprile dall’ufficio del medico legale di New York.

Fonte foto: IPA Michelle Trachtenbeng è stata trovata morta in casa lo scorso febbraio

L’attrice, nota soprattutto per i ruoli di Georgina Sparks in Gossip Girl e di Dawn Summers in Buffy l’ammazzavampiri, era stata trovata morta nel suo appartamento di New York lo scorso 26 febbraio.

Morta per complicazioni dovute al diabete

Inizialmente le cause della morte non erano state rivelate, né tantomeno stabilite. La 39enne si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato, per motivi non noti, e si era quindi parlato di possibili complicazioni a seguito dell’intervento.

La famiglia si era opposta all’autopsia. Gli esami tossicologici, che possono essere eseguiti anche senza autopsia, hanno però fatto luce sulle cause del decesso, confermando le cause naturali.

Il diabete e le sue complicanze

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue, nota come iperglicemia.

Ci sono diverse forme di diabete, che si dividono in due tipologie principali: il diabete di tipo 1 è caratterizzato dall’assenza totale di produzione di insulina, l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue.

Mentre nel diabete di tipo 2 c’è una ridotta produzione di insulina o una resistenza dell’organismo a questo ormone.

Il diabete spesso non dà alcun sintomo o segno, i primi sintomi possono manifestarsi anche diversi anni, ma per diagnosticarlo basta un esame del sangue.

L’iperglicemia aumenta il rischio di numerose complicanze vascolari anche gravi, fino all’infarto e all’ictus.