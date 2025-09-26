Mick Jagger "deve dei soldi" a Fabio Fazio, l'aneddoto incredibile sul parchimetro: "Questa cosa va chiarita"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un incontro surreale tra Fabio Fazio e Mick Jagger torna alla ribalta grazie a un’intervista al Corriere della Sera pubblicata il 26 settembre. Il conduttore ha raccontato di quando, a Londra, il leader dei Rolling Stones lo accompagnò in macchina fino alla metropolitana e, davanti a un parchimetro, gli chiese delle monete. Fazio le mise, convinto si trattasse di un prestito. “Io quei soldi li rivoglio”, ha detto ridendo.

Mick Jagger “deve dei soldi” a Fabio Fazio

Mick Jagger e Fabio Fazio, due mondi apparentemente lontani, si sono incrociati in un episodio che il conduttore non ha mai dimenticato.

Nell’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Fazio ha ricordato un momento sorprendente che lo vide protagonista a Richmond, quartiere residenziale di Londra.

ANSA

Fabio Fazio

Lì, mentre conduceva Quelli che il calcio, ebbe modo di conoscere davvero la rockstar.

Il conduttore ha spiegato che fu lo stesso Mick Jagger ad accompagnarlo in auto fino alla metropolitana.

La scena più incredibile, però, avvenne al parchimetro: “Quando scendemmo, si accorse di non avere spiccioli e disse: ‘Porca miseria, non ho coin’. Io tirai fuori le monete e le misi io. Ma nella mia testa era un prestito, non un regalo. Da ligure quei soldi li rivoglio”.

Poi l’aggiunta: “Prima o poi lo incontrerò e questa cosa va chiarita”.

La Rai e l’esordio con Raffaella Carrà

Fazio ha descritto con ironia la normalità della rockstar: “Mi aspettavo che guidasse come un folle, invece sembrava Gianni Morandi. Si fermava a tutte le strisce e lasciava passare le vecchiette”.

Un ricordo che, oltre a divertire, mostra il lato inaspettatamente ordinario del frontman dei Rolling Stones.

L’aneddoto si inserisce in un ampio racconto in cui Fabio Fazio ha ripercorso la sua carriera, dall’esordio in Rai con Pronto Raffaella all’incontro in ascensore con Raffaella Carrà, fino alla lunga storia di Che tempo che fa.

“La Rai è stata casa mia per quarant’anni”, ha ricordato, sottolineando quanto l’esperienza lo abbia formato sia come uomo sia come conduttore.

La nuova stagione di Che tempo che fa

Oggi Fazio si prepara a tornare in onda sul Nove dal 5 ottobre con una nuova stagione di Che tempo che fa.

Nelle parole riportate dal Corriere della Sera, ha ribadito la sua idea di televisione come “cantiere artigianale”, frutto di creatività collettiva.

Ha anche ricordato l’insegnamento di Enrico Vaime, secondo cui per dire certe cose “serve la patente”.