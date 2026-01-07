Mickey Rourke ignaro della raccolta fondi per evitare lo sfratto, ombre sulla manager: lei smentisce la truffa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In un video diffuso sui social, Mickey Rourke dice di essere stato all’oscuro della raccolta fondi avviata per evitare lo sfratto e parla di iniziativa “umiliante”, promettendo di restituire i soldi. La manager Kimberly Hines smentisce la truffa, rivendica la legittimità della campagna, spiega il trasferimento in hotel e assicura rimborsi se l’attore non accetterà.

Mickey Rourke e la raccolta fondi per lo sfratto

La vicenda è nata da una raccolta fondi su GoFundMe avviata, secondo Adnkronos, dalla manager di Mickey Rourke, Kimberly Hines, insieme all’assistente, con l’obiettivo di evitare lo sfratto dell’attore dalla casa in affitto a Los Angeles.

La campagna, partita domenica, ha attirato rapidamente l’attenzione dei media e ha sollevato dubbi sulla gestione dell’iniziativa, con “ombre” rivolte alla manager e al team che la segue.

ANSA La pagina della raccolta fondi aperta dalla manager di Mickey Rourke per evitare lo sfratto dell’attore

Rourke, 73 anni, sarebbe stato ospitato in un hotel di West Hollywood in attesa di un trasferimento più stabile in un appartamento a Koreatown.

Il video sui social: “Non ne sapevo nulla, è umiliante”

Dopo la diffusione della notizia, Rourke ha pubblicato un video su Instagram in cui ha dichiarato di non essere a conoscenza della raccolta fondi.

Nel filmato l’attore definisce l’iniziativa “umiliante” e promette che, se le somme saranno effettivamente arrivate, verranno restituite. È questo passaggio che ha fatto nascere la frattura: l’operazione presentata come un aiuto per scongiurare lo sfratto diventa, nelle parole dello stesso Rourke, qualcosa che lui non avrebbe richiesto e che vive come un’esposizione personale.

A pesare sulla situazione economica di Mickey Rourke avrebbe contribuito anche il lungo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, durante il quale l’attore ha raccontato di aver dato fondo ai propri risparmi per riuscire a far fronte alle spese quotidiane, arrivando anche a chiedere prestiti per andare avanti.

La risposta della manager

Kimberly Hines ha respinto l’ipotesi di una truffa, sostenendo che la campagna fosse stata pensata per Rourke. In un’intervista The Hollywood Reporter, la manager ha affermato: “Negli ultimi due giorni lo abbiamo trasferito dall’abitazione e sistemato in hotel. Il GoFundMe era pensato per Mickey, i fondi vanno a lui. Se decide di non volerli, restituiremo tutto”.

Il video pubblicato da Mickey Rourke

Hines aggiunge che la gestione del trasloco e della sistemazione temporanea sarebbe stata affrontata dal suo team e che la raccolta sarebbe nata come aiuto “temporaneo”, senza aspettarsi la risonanza mediatica.

La manager sostiene che l’abitazione fosse ormai in condizioni difficili, con muffa nera e assenza di acqua corrente, e che parte degli arredi non fosse recuperabile. Sulle cifre, la stessa manager parla di una campagna arrivata a “quasi 100.000 dollari”, con l’impegno a rimborsare i donatori nel caso in cui Rourke rifiutasse l’aiuto.