Mickey Rourke sfrattato da casa, non avrebbe pagato affitti per 60 mila dollari sostenendo che ci fossero topi

Mickey Rourke, attore divenuto famoso negli anni ’80, è stato sfrattato dall’abitazione in cui abitava per non aver pagato l’affitto al padrone di casa. La decisione di un tribunale della California è arrivata dopo che la tesi di Rourke, per cui il mancato pagamento del canone era dovuto alla presenza di topi nell’abitazione, è stata smentita.

Mickey Rourke sfrattato dalla sua abitazione

L’attore Mickey Rourke, che durante la sua carriera ha vinto un Golden Globe ed è stato anche candidato agli Oscar, è stato sfrattato dall’appartamento in cui abitava.

La decisione l’ha presa un tribunale della California, lo Stato in cui Rourke abita, che ha reso esecutiva la richiesta di sfratto del padrone di casa dell’attore, Eric Goldie.

Rourke è stato accusato di non aver pagato il canone d’affitto richiesto, anche se l’attore aveva inizialmente provato a giustificare i debiti accumulati con il padrone di casa.

La colletta e i finti topi nell’appartamento

Secondo quanto raccolto dal sito di gossip Tmz infatti, Rourke avrebbe dichiarato al tribunale, alle prime udienze, che il suo mancato pagamento era dovuto alle inadempienze del proprietario.

Secondo l’attore, l’abitazione era infestata dai topi e lui si sarebbe rifiutato di pagare il canone finché il proprietario non l’avesse disinfestata. Il tribunale non ha però trovato riscontri di queste affermazioni.

Rourke avrebbe anche avviato una colletta per chiedere aiuto e raccogliere denaro in modo da poter trovare un’altra sistemazione a seguito dello sfratto.

Le due carriere di Mickey Rourke

Negli anni ’80 Rourke divenne famoso per alcuni film di particolare successo in cui aveva recitato, tra cui Rusty il Selvaggio e Nove Settimane e Mezzo.

Alla fine del decennio, deluso da Hollywood, si era però ritirato, tentando una carriera da pugile professionista.

Fu convinto a tornare recitare all’inizio del millennio. Partecipò a diverse pellicole di successo, come Sin City e Iroman 2, e anche a The Wrestler, film autobiografico considerato tra le sue opere migliori.

Negli anni successivi, però, non riuscì a consolidare il suo ritrovato successo e smise di essere scelto per grandi produzioni.