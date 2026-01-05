Mickey Rourke verso lo sfratto, l'assistente lancia la raccolta fondi: "La fama non protegge dalle difficoltà"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Poche settimane fa People era entrato in possesso di un documento di Eric Goldie, ossia il proprietario della casa in cui dimora Mickey Rourke a Los Angeles. Si è saputo che Goldie ha denunciato l’attore 73enne in quanto, al 21 dicembre scorso, non aveva saldato i conti dell’affitto. L’avviso di sfratto parla di rate arretrate per circa 59 mila euro. Il 4 gennaio, sulla piattaforma GoFundMe, con il beneplacito dello stesso divo, è stata lanciata una raccolta fondi per permettere a Rourke di pagare i debiti.

Sfratto a Mickey Rourke, lanciata una raccolta fondi per sostenere il divo

The Hollywood Reporter ha confermato che Mickey Rourke si è rivolto a GoFundMe per pagare le rate non evase. Domenica 4 gennaio, con la sua “piena autorizzazione”, è stata aperta la campagna di crowdfunding “Support Mickey to Prevent Eviction“.

In particolare, i fan sono stati invitati ad “aiutare Mickey Rourke a rimanere nella sua casa”. C’è però un piccolo giallo nella faccenda: l’asticella della raccolta fondi è stata fissata a 100mila euro e non a 50mila.

In un giorno già raggiunta metà cifra richiesta su GoFundMe

A distanza di poco più di 24 ore dal lancio dell’iniziativa, Rourke può sorridere. Alle ore 10 del 5 gennaio, metà della cifra richiesta è stata già ottenuta.

La campagna GoFundMe è organizzata da Liya-Joelle Jones, amica e membro del team del divo.

La richiesta di aiuto di Mickey Rourke ai fan

GoFundMe, nel chiedere di contribuire all’iniziativa a favore dell’attore, ha spiegato che quest’ultimo sta attraversando un periodo delicato.

“Oggi – si legge nella nota in cui viene domandato ai fan di aiutare economicamente il divo – Mickey si trova ad affrontare una situazione molto difficile e urgente: la minaccia di sfratto da casa sua. Questa raccolta fondi è stata creata con la piena autorizzazione di Mickey per contribuire a coprire le spese immediate legate all’alloggio e impedire che ciò accada”.

“Mickey Rourke – prosegue il comunicato – è un’icona, ma il suo percorso, per quanto doloroso, è anche profondamente umano. È la storia di qualcuno che ha dato tutto per il suo lavoro, si è assunto rischi reali e ha pagato costi reali. La fama non protegge dalle difficoltà e il talento non garantisce stabilità. Ciò che rimane è una persona che merita dignità, un alloggio e la possibilità di rimettersi in piedi”.

“L’obiettivo – si legge sempre nella nota – è semplice: dare a Mickey stabilità e serenità durante un periodo estremamente stressante, così che possa rimanere a casa sua e avere lo spazio necessario per rimettersi in piedi. Qualsiasi donazione, indipendentemente dall’importo, farà davvero la differenza”.

“E se non potete contribuire, condividere questa pagina è di grande aiuto e profondamente apprezzato. Grazie di cuore per la vostra gentilezza, compassione e supporto”, concludono i promotori della raccolta fondi.

Quanto è grande la casa in cui vive il divo a Los Angeles

A Rourke è stato recapitato un avviso formale il 18 dicembre quando avrebbe ricevuto l’ordine di pagare 59.100 dollari di affitti arretrati o di abbandonare l’immobile entro tre giorni. L’attore non ha saldato i debiti e nemmeno lasciato la casa che è un’abitazione con tre camere da letto di circa 150 metri quadrati.

Il contratto di affitto, siglato nel marzo 2025, prevedeva inizialmente un affitto mensile di 5.200 dollari, poi salito a 7.000. Oltre agli arretrati, il proprietario chiede anche il rimborso delle spese legali e la risoluzione del contratto.