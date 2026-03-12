Microbioma intestinale modificato dagli antibiotici, alcuni colpirebbero anche i "batteri buoni" dopo un ciclo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gli antibiotici, se utilizzati con criterio, sono fondamentali contro le infezioni batteriche ma la loro azione può avere effetti duraturi anche sui “batteri buoni”. Un nuovo studio suggerisce che il microbioma intestinale può restare alterato per anni dopo l’assunzione di alcuni di questi farmaci, talvolta anche dopo un solo ciclo di trattamento.

Microbioma intestinale e antibiotici

La ricerca è stata condotta in Svezia da un team internazionale guidato da scienziati dell’Università di Uppsala ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature.

In precedenza diversi studi epidemiologici avevano già investigato il possibile collegamento tra l’uso eccessivo di antibiotici e un aumento del rischio di alcune patologie, tra cui diabete di tipo 2 e infezioni gastrointestinali. Ora, una delle ipotesi è che questi effetti possano essere legati alle modifiche provocate nel microbioma intestinale.

I ricercatori hanno analizzato i dati del registro dei farmaci svedese, incrociandoli con una mappatura dettagliata del microbioma intestinale di 14.979 adulti residenti nel Paese.

Grazie al registro nazionale delle prescrizioni, che raccoglie informazioni su tutti gli antibiotici dispensati in farmacia, è stato possibile collegare i dati all’uso dei farmaci con le informazioni provenienti dalle biobanche delle università di Uppsala e Lund.

Il confronto tra persone che avevano assunto antibiotici e quelle che non li avevano utilizzati nello stesso periodo ha mostrato un forte legame tra l’esposizione ai farmaci e la composizione del microbioma intestinale.

“L’uso di antibiotici risalente a 4-8 anni prima è correlato alla composizione del microbioma intestinale di una persona oggi. Anche un singolo ciclo di trattamento con alcuni tipi di antibiotici lascia tracce” nell’intestino, ha spiegato Gabriel Baldanzi, primo autore dello studio ed ex dottorando all’Università di Uppsala (Svezia).

Differenze fra antibiotici

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio riguarda le differenze tra i vari tipi di antibiotici. Le alterazioni più significative del microbioma intestinale sono state associate a:

clindamicina;

fluorochinoloni;

flucloxacillina.

Invece la penicillina V, uno degli antibiotici più prescritti fuori dagli ospedali in Svezia, è risultata collegata a cambiamenti più limitati e di durata più breve.

Ipotesi cure differenziate

Secondo Tove Fall, professoressa di Epidemiologia molecolare all’Università di Uppsala e coordinatrice dello studio, queste informazioni potrebbero aiutare i medici quando devono scegliere tra antibiotici ugualmente efficaci, preferendo quello con minore impatto sul microbioma intestinale.