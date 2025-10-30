Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per interferenza illecita nella vita privata a L’Aquila, dove un proprietario di casa è stato accusato di aver installato microtelecamere nei bagni degli appartamenti affittati, con l’obiettivo di spiare gli inquilini. L’operazione è scattata dopo che una giovane donna, insospettita da un riflesso anomalo nello specchio del bagno, ha scoperto una microcamera nascosta e ha denunciato il fatto alle autorità. L’uomo, un 56enne, è stato trovato in possesso di decine di dispositivi di sorveglianza e di 80mila euro in contanti di dubbia provenienza.

La scoperta della microcamera e la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una giovane affittuaria di un condominio nella periferia ovest di L’Aquila ha notato un riflesso insolito mentre si trovava davanti allo specchio del bagno. Spinta dalla curiosità e dal sospetto, la ragazza ha esaminato più attentamente lo specchio, scoprendo così una microtelecamera dotata di trasmettitore wireless, abilmente nascosta per riprendere quanto accadeva nella stanza.

Sconvolta dalla scoperta, la giovane si è immediatamente recata in questura per denunciare l’accaduto. La sua prontezza ha permesso agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di avviare tempestivamente le indagini.

L’intervento della Polizia e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la segnalazione della ragazza ha portato i poliziotti a richiedere, e ottenere rapidamente dal magistrato di turno, un decreto di perquisizione nei confronti del proprietario dell’appartamento. L’operazione si è svolta nella stessa giornata, coinvolgendo sia l’abitazione della giovane che gli altri alloggi dello stabile, tutti di proprietà dello stesso uomo.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto numerosi dispositivi di spionaggio simili a quello scoperto dalla ragazza, installati non solo nel suo appartamento ma anche in tutti gli altri alloggi del condominio. In particolare, le microcamere erano posizionate nei bagni, trasformando di fatto l’intero edificio in una sorta di “grande fratello” privato e illegale.

Le indagini sui dispositivi e il materiale sequestrato

L’analisi del cellulare del proprietario, un 56enne, ha permesso agli investigatori di individuare un’applicazione utilizzata per gestire e visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere installate nei bagni degli appartamenti. L’uomo poteva così monitorare in tempo reale la vita privata degli affittuari, violando gravemente la loro privacy.

Nel corso della perquisizione, la Polizia ha trovato anche altre telecamere ancora confezionate, pronte per essere installate, sia nell’auto che nel garage utilizzati dal proprietario. Inoltre, sono stati rinvenuti 80mila euro in contanti, dei quali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Le accuse e gli sviluppi delle indagini

Alla luce degli elementi raccolti, il proprietario degli appartamenti è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata, reato previsto dall’articolo 615 bis del codice penale. Tuttavia, le autorità non escludono che le indagini possano portare a ulteriori sviluppi e a un aggravamento della posizione dell’indagato.

Gli investigatori stanno infatti approfondendo se l’attività illegale sia stata condotta anche negli anni precedenti, con l’obiettivo di individuare eventuali altre vittime e di chiarire se e come le immagini raccolte siano state utilizzate o diffuse.

IPA