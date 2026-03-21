Microcar si scontra con un'auto a Roma su via Cristoforo Colombo, 17enne morto e due feriti nello schianto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente sulla via Cristoforo Colombo a Roma, dopo via di Mezzocammino in direzione Ostia. Due veicoli si sono scontrati nella notte. Il sinistro è stato fatale per Giacomo di 17 anni alla guida della micro-car Ligier. Ferito anche l’amico della vittima, subito ricoverato al Sant’Eugenio per accertamenti. Anche il 53enne alla guida della Toyota Yaris è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo.

Incidente a Roma in direzione Ostia

Nuovo grave incidente sulle strade di Roma nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. Sulla via Cristoforo Colombo, all’altezza del km 12.600 nella carreggiata in direzione Ostia, verso le due di notte si è verificato un incidente fatale per un ragazzo di 17 anni.

Mentre la sua microcar percorreva la carreggiata centrale, vicino allo svincolo di via di Mezzocammino, si sarebbe scontrata con una Toyota Yaris. Al momento non si conoscono le dinamiche dello scontro, quale dei due conducenti sia responsabile e per quale dinamica l’incidente sia stato fatale per il giovane Giacomo.

Oltre alla morte del ragazzo, del quale ancora non si apprende il nome, sono rimasti feriti altri due uomini. Uno è l’amico della vittima, un suo coetaneo a bordo della microcar, l’altro è l’uomo di 53 anni alla guida della vettura regolare.

Le dinamiche

Con il passare delle ore emergono le prime ricostruzioni dell’incidente. Gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur hanno effettuato i rilievi fino alle cinque del mattino.

I veicoli sono stati messi entrambi sotto sequestro e si sta leggendo una dinamica dello scontro che vede le due auto viaggiare a velocità diverse: la Yaris a una velocità più sostenuta, mentre la micro-car a velocità ridotta.

Al momento resta difficile comprendere la dinamica, anche per l’assenza di testimoni oculari e la velocità da sola non basta a decretare la responsabilità dell’incidente.

I soccorsi

Lo scontro tra le due auto a Roma è stato fatale per il giovane Giacomo alla guida della micro-car Ligier. Quando sono arrivati i soccorsi sul luogo dell’incidente, per il giovane non c’era già più nulla da fare.

L’amico della vittima, un suo coetaneo, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per le cure mediche del caso. Anche l’uomo alla guida della Toyota Yaris, un 53enne di nazionalità italiana, è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale San Camillo. Qui l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Non si conoscono nel dettaglio le condizioni delle due persone rimaste ferite nell’incidente.