Microsoft e app Poste Italiane in down mercoledì 29 ottobre, problemi e disservizi segnalati dagli utenti

Gravi problemi per Microsoft e Poste Italiane, con entrambi i sistemi interessati da un down globale con disservizi diffusi e segnalati anche da tutta Italia. A manifestare criticità i DNS su Microsoft Azure, con ripercussioni – fra gli altri – su Xbox, Outlook e AWS. Microsoft ha avviato interventi mirati, mentre persistono disservizi su app e giochi collegati.

Microsoft in down, cosa succede

Il blackout ha avuto inizio nel pomeriggio del 29 ottobre: una vasta ondata di malfunzionamenti che ha colpito diversi servizi digitali sia in Italia che all’estero.

A essere interessate dal down sono state piattaforme di primaria importanza come Microsoft Azure, Poste Italiane e, di riflesso, numerosi altri servizi che si appoggiano all’infrastruttura cloud del colosso tecnologico.

iStock

I disservizi hanno interessato in Italia anche l’app di Poste Italiane

Problemi anche per Poste Italiane

In Italia, le prime segnalazioni di difficoltà sono giunte proprio dagli utenti di Poste Italiane, dove l’applicazione ufficiale e i portali web sono risultati irraggiungibili o rallentati.

Nel frattempo, anche i sistemi Azure hanno mostrato problemi di accesso e gestione, con picchi di oltre 3000 segnalazioni per Poste e circa 800 per Azure sul sito Downdetector, mentre a livello globale le segnalazioni superano le 20mila.

Il motivo del down

Il malfunzionamento, come confermato dalla stessa Microsoft, è dovuto a un problema legato ai DNS che ha compromesso la disponibilità di diversi servizi. Oltre ad Azure, risultano coinvolti:

Microsoft 365

Outlook

Microsoft Store

Xbox

Amazon Web Services (AWS).

Per quest’ultimo si tratta addirittura del secondo episodio di down in meno di dieci giorni. L’incidente ha avuto ripercussioni anche nel mondo del gaming: numerosi utenti segnalano difficoltà nell’effettuare il login sull’app Xbox per PC, oltre a malfunzionamenti nei giochi connessi all’account Microsoft, come Minecraft. In diversi casi, il sistema non riconosce correttamente lo stato dell’abbonamento Game Pass, impedendo l’accesso ai titoli inclusi.

Il comunicato di Microsoft

Alle ore 17:35 italiane, Microsoft ha diffuso un primo comunicato ufficiale. L’azienda ha dichiarato di aver avviato azioni correttive per ripristinare gli accessi ai portali e di essere al lavoro per risolvere la causa alla base del disservizio.

Dopo circa un’ora, un nuovo aggiornamento tecnico è arrivato dal team Azure. Microsoft ha annunciato di aver sospeso temporaneamente tutte le modifiche ai servizi AFD (Azure Front Door) e di essere al lavoro per riportare la configurazione allo stato stabile più recente.

L’azienda ha precisato che non è ancora possibile fornire un orario stimato per il completamento dell’intervento, ma ha garantito che le comunicazioni ufficiali saranno aggiornate ogni 30 minuti o non appena emergeranno nuovi dettagli.