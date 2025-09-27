Microsoft interrompe i servizi cloud per Israele, la mossa dell'azienda fondata da Bill Gates contro Netanyahu

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Anche il colosso tech fondato da Bill Gates si oppone al governo Netanyahu: i servizi cloud di Microsoft all’Unità 8200 dell’esercito di Israele sono stati sospesi, dopo dopo le rivelazioni sullo sfruttamento della piattaforma Azure per la sorveglianza di massa dei palestinesi. L’azienda ha avviato un’indagine interna, confermando le violazioni.

Bill Gates contro Netanyahu?

Microsoft è il primo colosso tecnologico a prendere parzialmente le distanze da Israele. L’azienda fondata da Bill Gates ha scelto di sospendere i servizi cloud utilizzati dall’Unità 8200, reparto d’élite dell’esercito israeliano specializzato in cybersorveglianza.

La decisione, resa nota dal Guardian, riguarda l’uso della piattaforma Azure per l’archiviazione di enormi quantità di dati sensibili sulla popolazione palestinese.

iStock

Microsoft è la prima azienda del settore a intraprendere un’azione contro Israele

“Non permettiamo che la nostra tecnologia venga sfruttata per la sorveglianza di massa di civili” recita la comunicazione interna ai dipendenti. Resta attiva, a ogni modo, la collaborazione con altre strutture militari israeliane.

L’inchiesta su Israele e il cloud Microsoft

Lo stop di Microsoft segue le rivelazioni dei portali israeliani +972 Magazine e Local Call, che hanno documentato come l’esercito utilizzasse il cloud per raccogliere e conservare milioni di ore di conversazioni telefoniche e informazioni biometriche, così come dati da riconoscimento facciale.

Un’indagine interna ha confermato la violazione dei termini di servizio: l’azienda ha quindi deciso di bloccare la fornitura, inibendo l’offerta di strumenti di archiviazione e intelligenza artificiale al reparto 8200.

Le pressioni al settore tech

La scelta arriva mentre aumentano le critiche verso Israele e i suoi partner tecnologici. Dopo la pubblicazione delle inchieste, in Olanda centinaia di manifestanti avevano protestato davanti a un data center di Microsoft che custodirebbe 11.500 terabyte di dati militari, pari a circa 195 milioni di ore di audio.

Cortei e sit-in contro l’azienda si erano già tenuti negli Stati Uniti e in vari Paesi europei, in parallelo alla solidarietà con la Global Sumud Flotilla e alle manifestazioni di piazza contro la guerra a Gaza.

Passando agli altri nomi del big tech, grande rumore c’è stato attorno al cosiddetto “Progetto Nimbus“, un contratto da 1,2 miliardi di dollari che impegna Google e Amazon a fornire servizi di cloud computing e Ai al governo e alle forze armate israeliane.

Nonostante le proteste e le petizioni dei dipendenti, entrambe le aziende hanno mantenuto il contratto, difendendo l’applicabilità delle loro politiche etiche interne.

Anche intorno a OpenAI, uno dei principali player del settore dell’intelligenza artificiale, sono emersi dubbi legati alla modifica delle sue policy, atte a eliminare le restrizioni sull’uso militare della sua tecnologia.