Microsoft manda in pensione Windows 10, cosa succederà ai pc che hanno ancora questo sistema operativo

La fine di un’era, almeno tecnologicamente parlando. Microsoft, infatti, ha annunciato la fine di Windows 10. Come da comunicazione ufficiale da parte del colosso americano, gli utenti nello Spazio Economico Europeo potranno usufruire di un ulteriore anno di aggiornamenti estesi, senza costi. Altrove, i computer non aggiornati smetteranno di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e saranno quindi maggiormente vulnerabili agli attacchi informatici.

La fine di Windows 10

Addio dunque al sistema operativo lanciato da Microsoft nel 2015. A partire dal 14 ottobre 2025, infatti, il produttore di software americano terminerà il supporto a Windows 10.

Windows 10 fu lanciato per rilanciare Microsoft dopo Windows 8 e per 10 anni ha accompagnato miliardi di utenti.

E ora appunto, arriva l’annuncio della “fine del supporto”. Ma che cosa significa, e soprattutto cosa comporta, la “fine del supporto”?

Cosa comporta la fine del supporto

Tecnicamente si tratta id un “end of support”: non un blocco totale del sistema visto che i computer con Windows 10 continueranno ad accendersi e gli utenti potranno continuare a utilizzarli.

Microsoft però smetterà di fornire aggiornamenti, patch di sicurezza e correzioni di bug. Il sistema operativo continuerà a funzionare ma le falle di sicurezza resteranno aperte.

Significa cioè che dal punto di vista della sicurezza questi computer saranno praticamente privi di difese, in un mondo digitale sempre più complesso da questo punto di vista.

Cosa succede a chi usa Windows 10

Chi utilizza il computer solamente con programmi di scrittura o per guardare video potrebbe non riscontrare grandi problemi nell’immediato. Ma per chi lavora online e gestisce dati sensibili ecco che potrebbero verificarsi velocemente problemi di funzionamento.

C’è poi una questione di compatibilità: le nuove versioni dei software, a partire da Microsoft 365, smetteranno piano piano di garantire pieno funzionamento su Windows 10, e così alcune applicazioni continueranno a funzionare ma saranno prive di aggiornamenti e ottimizzazioni.

L’iniziale lentezza di alcuni programmi, operazioni da eseguire o applicazioni da utilizzare, col tempo e la vulnerabilità del sistema lasceranno spazio interruzioni più serie. E soprattutto questi computer saranno esposti a minacce informatiche.

A rischio 400 milioni di pc

Sebbene a luglio un’analisi di Stat Counter riportasse come Windows 11 avesse superato il numero di installazioni di Windows 10, l’associazione americana per i diritti dei consumatori, Public Interest Research Group, lancia l’allarme sui pc non pronti al passaggio, che potrebbero aumentare il monte di rifiuti elettronici.

“Fino a 400 milioni di computer al mondo non potranno essere aggiornati”, scrive il gruppo sul proprio sito, “anche a causa della decisione di Microsoft di imporre requisiti hardware stringenti per poter effettuare l’aggiornamento a Windows 11. Non si sono mai verificati così tanti computer tagliati fuori in un colpo solo”.

Per prevenire un’ondata di pc non sicuri e obsoleti, Public Interest Research Group chiede a Microsoft di estendere il supporto gratuito per Windows 10 almeno di un altro anno, come successo sul mercato europeo.