Elezioni Midterm Usa 2026, Democratici vincono a Camera e Senato: Trump ammette sconfitta ma userà "il veto"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le elezioni di Midterm sono andate ben oltre le previsioni della vigilia. Il “blue-nami”, lo “tsunami blu” con riferimento al colore tradizionale del partito Democratico, ha travolto urne e presidenza Trump ottenendo la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato. Il voto del 3 novembre 2026 ha prodotto risultati inattesi persino in alcuni Stati considerati roccaforti repubblicane. Dal Texas al Kansas, passando per la Carolina del Sud e l’Ohio, i candidati Dem hanno conquistato seggi decisivi. Donald Trump, da parte sua, ha dichiarato di essere disposto ad accettare il risultato e a collaborare con la nuova maggioranza, pur respingendo l’interpretazione del voto come una bocciatura personale.

Risultati Midterm Usa 2026, onda blu Democratica

La svolta più significativa di queste elezioni riguarda il Senato, dove i Democratici hanno sottratto sei seggi ai Repubblicani, assicurandosi la maggioranza nella Camera alta del Congresso. Cioè dell’istituzione federale che più tiene sotto scacco i già labili poteri del presidente. Anche alla Camera dei Rappresentanti, dove erano sufficienti pochi seggi aggiuntivi per cambiare gli equilibri, i Dem hanno ottenuto importanti successi.

Le proiezioni diffuse nella notte americana assegnano loro il controllo dell’Assemblea, sebbene lo scrutinio non sia ancora concluso in tutti i distretti. Il risultato segna la fine del controllo repubblicano su entrambi i rami del Congresso e apre una fase di convivenza politica tra la Casa Bianca e una maggioranza parlamentare di opposizione.

ANSA

Texas, Kansas e Carolina: le vittorie storiche dei Dem

Il risultato più clamoroso arriva probabilmente dal Texas, dove il democratico James Talarico, 37 anni, ha sconfitto il procuratore generale repubblicano Ken Paxton nella corsa al Senato. È una vittoria a dir poco storica, poiché nessun Democratico aveva conquistato un’elezione su scala statale in Texas dal 1994. Appena due anni fa Donald Trump aveva vinto nello Stato con circa 14 punti percentuali di vantaggio.

In Kansas la portata del trionfo è quasi epocale. Adam Hamilton è diventato il primo democratico eletto al Senato federale dallo Stato dal 1932. Anche la Carolina del Sud ha cambiato colore con la vittoria della pediatra Annie Andrews contro la repubblicana Darline Graham. In Ohio, l’ex senatore democratico Sherrod Brown ha battuto il repubblicano Jon Husted. In Carolina del Nord, invece, l’ex governatore Roy Cooper ha ottenuto un altro seggio fondamentale per il nuovo equilibrio del Senato.

I Democratici hanno inoltre difeso seggi importanti, tra cui quello di Jon Ossoff in Georgia, e registrato un’affermazione significativa in Iowa, dove Josh Turek ha conquistato il seggio senatoriale lasciato libero dai repubblicani. Tutti nomi che a noi italiani dicono ben poco, ma che negli Usa sono stati al centro di settimane, se non mesi, di feroce campagna elettorale in tutti i telegiornali e sui social.

I Democratici vincono anche tra i governatori

L’onda blu Dem non si limita però al Congresso. Quello delle Midterm 2026 è stato in pratica un grande “election day” in cui si sono decisi anche moltissimi incarichi locali, governatori inclusi. Anche in questo ambito, manco a dirlo, sono arrivati risultati importanti anche in Stati tradizionalmente repubblicani. In Texas Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore uscente Greg Abbott, diventando la prima donna latina eletta alla guida dello Stato.

In Georgia, Keisha Lance Bottoms è diventata la prima donna afroamericana eletta governatrice. In Ohio, Amy Acton ha battuto il repubblicano Vivek Ramaswamy. Il successo Dem si estende anche all’Iowa, dove Rob Sand ha conquistato la carica di governatore, e al Wisconsin, dove il partito ha ottenuto il controllo del Senato statale.

Trump pronto a lavorare coi Dem, ma minaccia il veto: cosa ha detto

Dopo i primi risultati, Donald Trump ha adottato toni concilianti, ovviamente cercando di ridimensionare la portata politica della sconfitta. Interpellato dal New York Times, il presidente ha dichiarato di essere “assolutamente disposto ad accettare i risultati” e ha manifestato l’intenzione di collaborare con i Democratici per trovare possibili accordi.

In un’altra intervista, concessa a Fox News, ha riconosciuto il lavoro svolto dagli avversari: “I Democratici hanno fatto un buon lavoro, si sono battuti duramente”. Il tycoon ha però escluso che l’esito delle Midterm rappresenti necessariamente un giudizio negativo sulla sua presidenza, attribuendo parte delle sconfitte al fatto che il suo nome non fosse presente sulle schede elettorali.

Sui social, intanto, ha attaccato Fox News per lo spazio concesso agli esponenti avversari e ha pubblicato l’immagine di un cappellino rosso con la scritta “Veto”, richiamando uno dei poteri costituzionali che conserverà anche con il Congresso controllato dall’opposizione.

Cosa succede ora a Trump dopo le Midterm

Diciamolo in maniera chiara: Donald Trump resta il presidente degli Stati Uniti. Le elezioni Midterm non prevedono la sostituzione del Capo dello Stato e non determinano automaticamente la fine anticipata del mandato, che scadrà nel gennaio 2029. Il cambiamento riguarda i rapporti con il Congresso, il più grande apparato federale che storicamente limita l’azione del presidente. Con entrambe le Camere controllate dai Democratici, Trump non potrà più contare su una maggioranza parlamentare favorevole per approvare le proprie iniziative legislative.

La Camera potrà avviare indagini sull’amministrazione, convocare funzionari e richiedere documenti. Il Senato avrà invece un ruolo decisivo nel valutare le nomine presidenziali, comprese quelle dei giudici federali e dei vertici delle istituzioni. Il presidente conserverà comunque i suoi poteri costituzionali, compresa la possibilità di opporre il veto alle leggi approvate dal Congresso e di emanare ordini esecutivi nei limiti delle proprie competenze.

I Democratici non potranno dunque imporre liberamente il proprio programma: per trasformare molte proposte in legge dovranno trovare un accordo con la Casa Bianca oppure disporre dei numeri necessari per superare un eventuale veto presidenziale, pari ai due terzi dei voti in entrambe le Camere. Il nuovo Congresso entrerà in carica il 3 gennaio 2027. Fino ad allora continueranno a operare le assemblee elette nel 2024.

La sconfitta alle Midterm riduce in sostanza il margine politico di Trump, ma non ne modifica la permanenza alla Casa Bianca. Il prossimo biennio potrebbe essere caratterizzato da negoziati, scontri sulle leggi di bilancio e maggiori controlli parlamentari sull’amministrazione.