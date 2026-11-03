Midterm Usa, le strategie di Trump per evitare la sconfitta: dalla "tregua" con l'Iran alle battaglie legali

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le elezioni di Midterm 2026 segnano il tasso di gradimento più basso di sempre (o quasi) per un presidente americano. Se poi le inseriamo nel loro contesto più dirimente, e cioè un momento di profonda stanchezza e coinvolgimento degli Usa su molteplici fronti di guerra mondiali, avremo la ricetta della loro importanza. Anche, e soprattutto, perché sono di fatto elezioni parlamentari per il rinnovo delle Camere dell’istituzione più decisiva d’America: il Congresso. E se poi realizziamo che in mezzo (letteralmente) vi si trova Donald Trump, tutto viene amplificato. Il presidente sa di giocarsi molto e sta apparecchiando il tavolo per trasformare qualunque segnale di arretramento in una “non sconfitta”. Da qui il dialogo riaperto con l’Iran, che ha fatto scendere il prezzo del petrolio, e una serie di “battaglie legali” decisamente fuori dal comune per noi europei.

Quando e cosa sono le elezioni di Midterm e perché si chiamano così

Le elezioni di Midterm sono in programma martedì 3 novembre e rappresentano il grande appuntamento elettorale della seconda parte del 2026, i cui effetti andranno ben oltre gli Stati Uniti, coinvolgendo anche la politica estera e il margine di manovra che la Casa Bianca avrà nei prossimi due anni. Coinvolgendo dunque noi, oltre che in conflitti in corso.

Le Midterm si chiamano così perché sono letteralmente elezioni di “metà mandato”, con riferimento alla carica presidenziale. Si tengono infatti due anni dopo l’elezione del presidente e due anni prima della conclusione del suo incarico, esattamente a “metà strada”. Nonostante la semantica, questo voto non riguarda però il presidente in carica. O almeno non direttamente.

ANSA

Gli americani si recano alle urne per il rinnovo dell’istituzione federale più importante di tutte, decisamente più potente dell’inquilino della Casa Bianca: il Congresso, composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato. Il 3 novembre si vota per tutti i 435 seggi della Camera e per un terzo del Senato (35 su 100 totali). Sarà un gigantesco “election day”, perché si vota anche per molti incarichi locali tra giudici, sceriffi, sindaci e responsabili dei distretti scolastici; per 36 governatori su 50 e per oltre centroquaranta referendum.

Guerre, prezzi e consenso minimo: i crucci di Trump

L’ultimo sondaggio Reuters/Ipsos fissa il gradimento elettorale per Donald Trump al 32%, quasi al minimo storico. E non parliamo soltanto di chi si reca alle urne, ma anche di chi la politica americana la fa. A preoccupare il tycoon sono infatti anche esponenti dei Repubblicani, il suo stesso partito, che arretrano anche in Stati conquistati largamente nel 2024 sulla scia del caro-vita, del lavoro che sembra non esserci e della guerra con l’Iran.

Proprio ultimi sondaggi indicano una possibile onda blu (il colore dei Democratici) soprattutto alla Camera, dove i Repubblicani controllano 220 seggi contro 215 dei Dem. Anche al Senato i giochi sono complicati: il partito di Trump parte da 53 seggi contro i 47 degli avversari, che comprende anche due indipendenti. Il che significa che “bastano” quattro seggi ai Democratici (senza perderne nessuno) per ottenere la maggioranza nell’Aula.

La pressione sul presidente è massima, e lo si evince dalle sue ultime uscite. “Diventerò mister Veto se i democratici vincono la maggioranza”, ha dichiarato esortando i suoi a recarsi alle urne numerosi. “Dobbiamo andare a votare. Se la nostra gente va a votare, vinciamo a mani basse. Quando sono sulla scheda elettorale ho vinto ogni volta e otteniamo il 50% di voti in più rispetto a quando non ci sono, quindi chiedo semplicemente a tutti di fingere che io sia sulla scheda“.

E ha poi rilanciato alcuni dei suoi cavalli di battaglia elettorali, le tasse: “Tutto quello che abbiamo fatto al governo è a rischio se non votate. Niente tasse sulle mance, niente tasse sulla previdenza sociale per i nostri anziani, niente tasse sugli straordinari. Abbiamo abolito la tassa di successione per gli agricoltori e le piccole imprese. Abbiamo fatto tantissime cose, tutto questo verrà spazzato via”.

Trump parla l’Iran per evitare la sconfitta

Insomma Trump sembra giocare la partita delle Midterm su due fronti: ridurre il malcontento economico degli americani prima del voto e prepararsi a contestare eventuali risultati sfavorevoli. Sul primo versante, la leva più immediata è il prezzo del petrolio, impennatosi durante la guerra con l’Iran e diventato uno dei principali fattori di pressione sui bilanci delle famiglie statunitensi. Da qui la decisione del tycoon, alla vigilia delle elezioni, di enfatizzare la possibilità di un accordo con Teheran, escludendo nuovi attacchi Usa dopo il voto.

L’apertura diplomatica verso Teheran ha prodotto effetti immediati sui mercati. Dopo che il presidente Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver ricevuto dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei maggiori poteri per cercare una soluzione negoziale, il petrolio ha registrato un brusco ribasso. Il Wti è sceso del 7,45% a 96,36 dollari al barile, mentre il Brent ha perso il 7,56%, attestandosi a 104,85 dollari. Trump ha rivendicato il risultato su Truth, attribuendo il calo alla prospettiva di un’intesa con la Repubblica Islamica.

Per la Casa Bianca, un allentamento delle tensioni nello Stretto di Hormuz significherebbe anche poter promettere agli elettori un alleggerimento dei prezzi della benzina e, potenzialmente, dei costi di trasporto e dei beni di consumo. Resta però da capire se la diplomazia produrrà risultati concreti: le nuove esplosioni segnalate sull’isola iraniana di Qeshm dimostrano quanto sia ancora fragile lo scenario.

Giudici e avvocati, l’altra mossa di Trump

L’altra strategia riguarda direttamente il voto e la sua certificazione. L’amministrazione Trump ha predisposto una vasta offensiva giudiziaria, mobilitando avvocati e contestando preventivamente alcune procedure elettorali. Tra i casi citati figurano i ricorsi relativi alla certificazione del voto in Alaska e alla validità di circa 20mila schede postali in California, sui quali i tribunali hanno respinto le richieste della Casa Bianca.

Particolarmente controversi sono inoltre gli accordi raggiunti nei mesi precedenti con alcuni grandi studi legali, dopo provvedimenti presidenziali che ne limitavano l’accesso agli edifici federali. Ebbene, tali intese avrebbero anche ristretto la possibilità per questi studi di rappresentare i Democratici nelle controversie elettorali.

A completare il quadro ci sono le iniziative del Dipartimento di Giustizia sulle liste elettorali, le indagini federali negli uffici elettorali della Georgia e le pressioni denunciate da funzionari statali. Il precedente è quello delle presidenziali del 2020, quando Trump contestò senza successo in numerosi tribunali la vittoria di Joe Biden, prima dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La differenza, oggi, è che il presidente dispone direttamente dell’apparato esecutivo federale.

Ciò non significa ovviamente che possa annullare unilateralmente una sconfitta: l’organizzazione delle elezioni congressuali resta affidata principalmente agli Stati, mentre la certificazione dei risultati segue procedure disciplinate dalla legge. Un’ondata di ricorsi potrebbe tuttavia prolungare l’incertezza politica, soprattutto in presenza di maggioranze risicate. Per Trump, in definitiva, la sfida non consiste soltanto nel conservare il Congresso, ma anche nel mantenere il controllo della narrazione politica qualora le urne premiassero i Democratici.