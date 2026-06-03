Miele dello sballo, 17enne ricoverato a Napoli: cos'è la Wax, rischi e sintomi del concentrato di cannabis

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in terapia intensiva a Napoli dopo aver assunto un cucchiaino di Wax, un potente concentrato di cannabis acquistato sul web e noto come “miele dello sballo”. La sostanza ha provocato una grave intossicazione acuta e una crisi respiratoria al giovane. Gli esperti mettono in guardia contro i rischi e i sintomi neurologici legati all’altissima percentuale di THC contenuta nel prodotto.

17enne ricoverato a Napoli per il “miele dello sballo”

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli dopo aver assunto la Wax, una sostanza nota sul web come “miele dello sballo”.

L’episodio è avvenuto ad Arzano, all’interno dell’abitazione del minorenne, dove il giovane si trovava insieme a due amici di 19 e 22 anni. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i tre ragazzi hanno consumato appena un cucchiaino della sostanza acquistata online.

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Pochi minuti dopo, il diciassettenne ha accusato una severa crisi respiratoria che ha spinto i genitori a chiamare il 118. Gli altri due giovani sono stati dimessi dopo lo shock, mentre il padre del minore ha consegnato ai militari il vasetto per gli accertamenti.

Cos’è la Wax

La sostanza, dall’aspetto ambrato e viscoso, è un pericoloso derivato della cannabis ad altissima potenza ottenuto estraendo i cannabinoidi tramite l’impiego di solventi a gas.

Questo concentrato, chiamato anche “honey oil”, preoccupa i tossicologi forensi per il suo elevato contenuto di principio attivo. La Wax può infatti raggiungere una concentrazione di THC compresa tra il 60% e il 90%, mentre la marijuana tradizionale presenta percentuali nettamente inferiori.

La vendita avviene attraverso i social network o sul web, dove il composto viene commercializzato a costi contenuti per essere consumato direttamente o inserito nei vaporizzatori delle sigarette elettroniche.

I sintomi e i rischi per la salute

I rischi legati all’uso dei concentrati ad alta potenza riguardano sia la tossicità biologica sia le gravi reazioni del sistema nervoso centrale.

Il servizio sul 17enne in fin di vita

Mariacarla Bocchino, della Direzione Centrale Servizi Antidroga, ha spiegato che “si acquista molto facilmente sul mercato illegale, anche su open web e social. Oltre all’alta concentrazione di THC, gli effetti negativi per l’organismo sono dovuti ai residui chimici: provoca intossicazioni gravi, se non addirittura decessi immediati”.

Tra i principali sintomi si registrano attacchi di panico, psicosi, paranoie e alterazioni respiratorie acute. L’assunzione orale impedisce il corretto controllo del dosaggio, amplificando a dismisura la probabilità di overdose.