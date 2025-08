Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un ingente sequestro di droga a Brindisi. Nel pomeriggio del 28 luglio scorso, un giovane maggiorenne e suo padre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno ricevuto informazioni su una possibile attività di spaccio presso l’abitazione dei due arrestati. Gli investigatori hanno raccolto elementi che lasciavano supporre la presenza di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato locale.

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Durante il controllo, sono stati rinvenuti, tra la camera da letto del giovane e il gazebo di pertinenza dell’abitazione, numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 kg. Inoltre, sono stati trovati circa 10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una somma di denaro contante pari a 16.785 euro. Una parte della droga era stata occultata nel frigorifero dell’abitazione, a testimonianza della volontà di nascondere la sostanza agli occhi delle forze dell’ordine.

Le modalità dell’operazione

L’intervento della Squadra Mobile si è svolto nel pomeriggio, in modo rapido e coordinato. Gli agenti hanno agito sulla base di informazioni precise, che hanno permesso di individuare con esattezza i luoghi dove la droga era stata nascosta. La perquisizione ha coinvolto sia gli ambienti interni dell’abitazione sia le pertinenze esterne, come il gazebo, dove sono stati trovati parte dei panetti di hashish. Il materiale per il confezionamento e i bilancini di precisione rinvenuti confermano la natura dell’attività illecita, finalizzata alla suddivisione e alla vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le conseguenze

Alla luce delle prove raccolte, il giovane maggiorenne e suo padre sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito e la redazione degli atti, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, i due sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove rimarranno a disposizione della Procura della Repubblica. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di droga sul territorio, grazie all’impegno costante delle forze dell’ordine.

Il contesto dei controlli antidroga

L’arresto di padre e figlio si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari disposti dal Questore, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa non solo Brindisi, ma anche altre realtà della provincia. Le attività di prevenzione e repressione sono state intensificate nelle ultime settimane, con particolare attenzione alle zone ritenute più sensibili e ai soggetti già noti alle forze dell’ordine. L’operazione del 28 luglio conferma l’efficacia di questa strategia, che mira a colpire le fonti di approvvigionamento e a interrompere le reti di distribuzione della droga.

Il valore del sequestro

Il sequestro di 2 kg di hashish e di 10 grammi di marijuana rappresenta un colpo significativo per il mercato locale degli stupefacenti. La somma di 16.785 euro in contanti, trovata durante la perquisizione, suggerisce che l’attività di spaccio fosse già avviata e redditizia. Il denaro, insieme al materiale per il confezionamento e ai bilancini di precisione, è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli investigatori, che intendono ricostruire la rete di clienti e fornitori collegata ai due arrestati.

Le indagini e gli sviluppi futuri

Le indagini della Polizia di Stato proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri soggetti coinvolti nell’attività di spaccio. Gli inquirenti stanno analizzando il materiale sequestrato, compresi i telefoni cellulari e i documenti trovati nell’abitazione, per ricostruire i contatti e le modalità operative del gruppo. L’obiettivo è quello di smantellare eventuali reti di traffico di droga attive sul territorio e di prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani.

La risposta delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta al crimine. Il Questore di Brindisi ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare ogni forma di illegalità, in particolare quella legata al traffico di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio che minacciano la tranquillità dei cittadini.

Conclusioni

L’arresto di padre e figlio per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato e per la comunità di Brindisi. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività, ha permesso di sottrarre al mercato locale una notevole quantità di droga e di interrompere una potenziale rete di spaccio. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che la legge sia rispettata. La lotta al traffico di sostanze stupefacenti resta una priorità per le forze dell’ordine, che continueranno a vigilare sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini.

