Oltre 12.000 euro di multe sono state comminate dalla Polizia Amministrativa a diversi locali pubblici della provincia di Verbania per una serie di violazioni emerse durante controlli effettuati nelle scorse settimane. Gli accertamenti, condotti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno portato alla luce irregolarità relative a dispositivi per il controllo alcolemico, esposizione di tabelle informative, orari di apertura e apparecchi da gioco non autorizzati.

Controlli amministrativi nei locali pubblici: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Amministrativa di Verbania ha intensificato i controlli nei locali pubblici della provincia nelle ultime settimane. L’obiettivo delle verifiche è stato quello di assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, con particolare attenzione alle attività commerciali che offrono servizi di somministrazione di bevande alcoliche e intrattenimento.

Le irregolarità riscontrate: focus su sicurezza e prevenzione

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato diverse infrazioni alle norme amministrative. In due locali è stata accertata la mancanza dell’apparecchio per la verifica volontaria dell’idoneità alla guida dopo il consumo di alcol, uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti stradali legati all’abuso di sostanze alcoliche. In un altro caso, un esercizio non esponeva le tabelle obbligatorie che illustrano i sintomi e le quantità di alcol, come previsto dalla Legge n. 160/2007, privando così la clientela di informazioni essenziali per un consumo consapevole.

Orari di apertura non conformi: una violazione alla trasparenza

Un’ulteriore violazione è stata rilevata in un’attività commerciale che operava in orari diversi da quelli comunicati al pubblico, in contrasto con quanto stabilito dal D.L. n. 114/1998. Questo comportamento, oltre a rappresentare una mancanza di trasparenza nei confronti della clientela, costituisce una infrazione alle regole che disciplinano il settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.

Apparecchi da gioco non autorizzati: sequestri e sanzioni

Particolare attenzione è stata riservata anche alla presenza di apparecchi da gioco nei locali pubblici. In due locali sono stati trovati apparecchi in numero superiore rispetto a quanto consentito dalla normativa. In un caso specifico, è stato individuato un apparecchio privo dei nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non collegato alla rete nazionale, requisito indispensabile per il funzionamento regolare delle macchine da gioco. L’apparecchio è stato quindi sequestrato dagli agenti, a tutela della legalità e della sicurezza dei consumatori.

Multe per oltre 12.000 euro: il bilancio dei controlli

Al termine delle verifiche, la Polizia Amministrativa ha sanzionato i locali pubblici coinvolti con multe per un importo complessivo superiore a 12.000 euro. Le sanzioni sono state comminate in relazione alle diverse violazioni accertate, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti non conformi e promuovere il rispetto delle regole a tutela della collettività.

Il ruolo della Polizia Amministrativa nella prevenzione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo nei locali pubblici rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di rischio e garantire un ambiente sicuro sia per i clienti che per gli operatori del settore. La presenza di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico e l’esposizione delle tabelle informative sono misure previste dalla legge per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al consumo di alcol e per favorire comportamenti responsabili.

Le reazioni degli operatori e le prospettive future

Le sanzioni inflitte hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore, alcuni dei quali hanno sottolineato la necessità di maggiore informazione e supporto per adeguarsi alle normative in continua evoluzione. La Polizia Amministrativa, dal canto suo, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e gestori dei locali pubblici per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti.

Conclusioni: l’impegno per la legalità a Verbania

L’operazione condotta nelle scorse settimane conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitorare il rispetto delle normative nei locali pubblici della provincia di Verbania. Le multe per oltre 12.000 euro rappresentano un segnale chiaro verso chi non si attiene alle regole, ma anche un invito a tutti gli operatori del settore a prestare la massima attenzione alle disposizioni di legge, nell’interesse della sicurezza collettiva e della legalità.

