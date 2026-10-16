Migliaia di studenti in corteo a Padova dopo la chat delle violenze: "Più soldi alle scuole"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Migliaia di studentesse e studenti delle scuole di Padova sono scesi in piazza, nella giornata di mobilitazione che ha portato cortei in tutta Italia. Dopo il concentramento davanti alla stazione ferroviaria, il serpentone è partito verso il centro con un messaggio di solidarietà agli studenti in protesta in Francia e uno slogan ripetuto lungo il percorso: “Più soldi alle scuole”. Il corteo arriva all’indomani dell’operazione della Digos, che aveva scoperto una chat di oltre mille partecipanti in cui si parlava di incendiare cassonetti, attaccare la Questura e portare una pistola alla manifestazione: 8 le perquisizioni e 14 i ragazzi raggiunti da misure di prevenzione.