Migliaia di voli cancellati negli USA dopo il blocco aereo, disagi anche negli aeroporti italiani

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Proseguono i pesanti disagi nel trasporto aereo statunitense con oltre millequattrocento voli cancellati nella giornata di domenica 15 novembre negli USA dopo il blocco nazionale imposto venerdì per un guasto alle comunicazioni radar. L’emergenza, che ha provocato oltre sedicimila soppressioni tra venerdì e sabato, causa ripercussioni anche sugli scali italiani di Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

L’onda lunga dei voli cancellati negli USA

Il traffico aereo negli Stati Uniti continua a subire pesanti ripercussioni nella giornata di domenica 15 novembre a seguito del blocco nazionale imposto venerdì dalla Federal Aviation Administration. Secondo i rilevamenti della piattaforma FlightAware, sono oltre 1.420 i collegamenti interni, in arrivo o in partenza dagli USA cancellati nelle ultime ore, quasi il doppio rispetto alle stime iniziali.

Il dato si somma ai 6.692 voli soppressi sabato e ai 9.201 eliminati nella giornata di venerdì, quando i cieli americani sono rimasti paralizzati per oltre quattro ore. Le maggiori compagnie statunitensi hanno registrato pesanti tagli operativi, con American Airlines costretta a cancellare fino al quarantadue per cento dei propri voli sabato e Delta Air Lines e United Airlines fermatesi al ventisei per cento.

L’emergenza coinvolge direttamente anche l’Italia, dove a Milano Malpensa sono stati annullati due collegamenti Delta da e per New York JFK, mentre a Roma Fiumicino un volo American Airlines proveniente da Dallas ha accumulato oltre sette ore di ritardo.

Le cause tecniche del guasto e le scuse dei vertici Faa

Alla base della paralisi del sistema aeroportuale statunitense vi è stato un grave sovraccarico dei dati che ha compromesso le comunicazioni radio con gli aeromobili e la trasmissione dei segnali radar.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha chiarito che il disservizio è nato durante i lavori di manutenzione per sostituire un vecchio cavo in rame con una linea in fibra ottica ad alta velocità: “Che si sia trattato di un errore dell’appaltatore o di un componente difettoso, questo ha iniziato a sovraccaricare altri apparati di instradamento del nostro sistema di controllo del traffico aereo”.

L’amministratore della Faa Bryan Bedford ha rivolto “sincere scuse ai viaggiatori americani” assicurando il ritorno alla piena operatività entro la serata di domenica, mentre il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha escluso minacce informatiche o collegamenti con i recenti problemi tecnici di Microsoft.

Scontro politico sui fondi per le infrastrutture aeroportuali

L’incidente ha innescato un duro scontro sull’obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche dell’aviazione civile americana. Il segretario Duffy ha sollecitato il Congresso a stanziare cinquanta miliardi di dollari per ammodernare la rete di controllo, mentre il presidente Donald Trump ha attribuito le responsabilità all’amministrazione precedente definendo la gestione di Joe Biden “un disastro”.

Immediata la replica dell’opposizione democratica, con il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker che su X ha attaccato la Casa Bianca: “Basta sciocchezze. Trump e i repubblicani hanno avuto il controllo del Congresso e avrebbero potuto finanziare il sistema”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche la governatrice di New York Kathy Hochul, che ha chiesto le dimissioni di Duffy sottolineando come solo per fortuna non vi siano state vittime, e diversi parlamentari che hanno invocato l’apertura di un’indagine formale.