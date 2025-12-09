Migliori ospedali italiani Agenas, nella top 15 domina la Lombardia: quello di Napoli è l'unico al Sud
La classifica stilata da Agenas dei 15 ospedali italiani dimostratisi i migliori nella sanità sia pubblica che privata
Delle 1.117 strutture di ricovero pubbliche e private esaminate dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, Agenas, sono soltanto 15 quelli che mostrano, in linea con gli standard fissati dalla legge nel 2015, performance di livello alto o molto alto. Resta vivo il gap geografico, con ben 14 dei 15 tra i migliori ospedali italiani situati nelle regioni del Centro-Nord.
I 15 migliori ospedali italiani
Non è un buon quadro per la sanità italiana quello che emerge dall’indagine Agenas, con appena 15 strutture che raggiungono l’eccellenza sulle 1.117 analizzate.
L’Agenzia per i servizi sanitari regionali ha monitorato le performance secondo gli standard fissati dalla legge nel 2015.
L’Istituto Clinico Humanitas di Milano
Di seguito, la lista dei 15 migliori ospedali italiani, con performance alte o molto alte in tutte le aree monitorate:
- Ospedale Bolognini, Lombardia
- Ospedale di Montebelluna, Veneto
- Ospedale Bentivoglio, Emilia-Romagna
- Ospedale di Città di Castello, Umbria
- Ospedale Maggiore di Lodi, Lombardia
- Fondazione Poliambulanza, Lombardia
- Ospedale Papa Giovanni XXIII, Lombardia
- Istituto Clinico Humanitas, Lombardia
- Ospedale di Cittadella, Veneto
- Ospedale Fidenza, Emilia-Romagna
- P.O.F. Lotti Stabilimento di Pontedera, Toscana
- Stabilimento Umberto I – G.M. Lancisi, Marche
- A.O.U. Federico II di Napoli, Campania
- Ospedale di Savigliano, Piemonte
- Ospedale di Mestre, Veneto
Il divario tra Nord e Sud
Il dato che più chiaramente emerge nella classifica dei 15 migliori ospedali italiani è l’assenza del Sud tra le eccellenze sanitarie.
Delle 15 strutture al top soltanto una è al Sud: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli in Campania.
La buona sanità resta concentrata nelle regioni del Nord, la Lombardia su tutte, in testa alla classifica con 5 strutture d’eccellenza.
Tre centri dalle alte performance conta il Veneto, due l’Emilia-Romagna, uno a testa per le regioni del Centro Toscana, Marche e Umbria.
198 gli ospedali “rimandati” da Agenas
L’indagine di Agenas si è concentrata su otto aree distinte, dalla gestione di gravidanza e parto a cardiochirurgia e oncologia.
Delle 117 strutture valutate in tutti gli ambiti in esame soltanto due raggiungono un livello alto o molto alto.
Sono ben 198, al contrario, gli ospedali che presentano 333 punti critici nel complesso e, suggerisce Agenas, dovrebbero essere sottoposti ad audit volontari per il miglioramento.
Le problematiche riguardano in particolare gli ambiti della gestione di gravidanza e parto e dell’area cardiocircolatoria.
Ancora una volta, emergono le criticità del Meridione, con 51 ospedali da “verificare” in Campania, 43 in Sicilia, 19 in Puglia e 12 in Calabria.
A queste si aggiunge la regione Lombardia che segna 14 strutture dalle performance non adeguate.