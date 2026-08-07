Migrante morto col parapendio poco prima di arrivare a Ceuta, precipitato in mare: era partito dal Marocco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Ceuta un migrante è morto mentre tentava di entrare in territorio spagnolo col parapendio. Partito dalle alture del Marocco, il giovane avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in mare. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Civil. Sono almeno 78 i migranti morti nei giorni scorsi nel tentativo di raggiungere la città spagnola sulla costa nordafricana.

Migrante morto col parapendio a Ceuta

Nella mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, è stato recuperato in mare a Ceuta un migrante morto mentre tentava di raggiungere la città spagnola sulla costa nordafricana.

Secondo quanto riporta l’agenzia Efe, si tratta di un giovane di origini subsahariane che avrebbe tentato di raggiungere Ceuta dal Marocco volando con un parapendio.

ANSA

Il suo corpo privo di vita è stato individuato e recuperato in acqua dalla Guardia civil.

Partito dal Marocco col parapendio

Stando a quanto ricostruito, il giovane era decollato con un parapendio preso a noleggio dall’area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina vicina alla baia di Ceuta, per cercare di entrare in volo in territorio spagnolo.

Avrebbe però perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Inutili i soccorsi della Guardia civil.

È il primo decesso di migranti che hanno tentato di entrare a Ceuta via aerea. Stando all’ultimo bilancio, sono almeno 82 i migranti morti nei giorni scorsi nel tentativo di raggiungere la città spagnola.

Il ruolo dei social nell’ondata migratoria

Intanto col passare dei giorni emerge il ruolo che i social media hanno avuto nella crisi migratoria di Ceuta del 30 luglio, quando oltre 72 mila persone sono entrate nella exclave spagnola dal Marocco a nuoto o via terra, sfondando o scavalcando le barriere di protezione.

In gran parte sono già rientrati in Marocco, tra rimpatri – per la maggior parte – e ritorni volontari. Restano a Ceuta oltre mille minori non accompagnati e i migranti subsahariani che hanno fatto richiesta di asilo, ospitati nei centri per migranti della città.

E un numero imprecisato di persone che si stanno nascondendo alle forze dell’ordine, con la speranza in futuro di trovare un modo per entrare effettivamente in Europa, raggiungendo la Spagna continentale.

Sia le autorità spagnole che quelle marocchine stanno indagando sulle decine di post online apparsi nei giorni antecedenti il 30 luglio che avrebbero spinto i migranti verso Ceuta.

Post e video pubblicati sui principali social network, Tik Tok in particolare, che veicolavano lo stesso messaggio: il confine con la Spagna è aperto.

Numerosi giovani marocchini hanno raccontato a giornali e tv di aver deciso di partire dopo aver visto questi contenuti.