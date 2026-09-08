Migrante morto nel traghetto Tunisi - Palermo, era nascosto nel bagagliaio dell'auto: proprietaria arrestata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un migrante tunisino di 25 anni è morto mentre cercava di entrare in Italia nascosto all’interno di un’auto imbarcata sul traghetto diretto da Tunisi a Palermo. Il giovane, privo di documenti, è stato trovato senza vita dalla proprietaria della vettura, anche lei tunisina. La donna, inizialmente ascoltata dagli investigatori, è stata fermata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e portata nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Migrante morto sul traghetto Tunisi-Palermo

La tragedia è avvenuta a bordo del traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo.

Secondo quanto riferito dall’Ansa e riportato dal Giornale di Sicilia, il giovane tunisino di 25 anni avrebbe tentato di raggiungere l’Italia nascondendosi all’interno di un’Audi A4 imbarcata sulla nave.

Il migrante non aveva con sé documenti. A trovare il corpo senza vita sarebbe stata la proprietaria dell’auto, una giovane donna tunisina.

La scoperta è stata comunicata al personale del traghetto, che ha quindi contattato la polizia marittima in vista dell’arrivo della nave nel porto di Palermo.

La polizia ha atteso l’arrivo della nave a Palermo

Le forze dell’ordine hanno atteso l’attracco del traghetto nel porto di Palermo. Nel frattempo è stato fatto intervenire anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione sul corpo del 25enne.

La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia.

L’esame sarà effettuato all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo e dovrà fornire elementi utili a stabilire le cause della morte.

Il giovane aveva con sé pochi effetti personali: tra questi anche un telefono cellulare, che è stato sequestrato dagli investigatori e potrebbe fornire ulteriori elementi per ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.

Proprietaria dell’auto fermata per favoreggiamento

La proprietaria dell’Audi A4 è stata ascoltata dagli agenti di polizia dopo la scoperta del cadavere.

Le sue dichiarazioni sono ora al vaglio degli investigatori della sezione Immigrazione della Squadra Mobile di Palermo, ai quali la Procura ha affidato le indagini.

In un primo momento la posizione della donna era stata indicata come al vaglio dell’autorità giudiziaria. Successivamente, secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, la donna è stata fermata e trasferita nel carcere Pagliarelli con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La donna, sempre secondo le informazioni riportate dalla testata siciliana, è incensurata.

Le indagini sulla dinamica della morte

Gli investigatori dovranno ora ricostruire in che modo il giovane sia riuscito a salire a bordo del traghetto nascosto nell’auto e soprattutto cosa sia accaduto durante la traversata tra Tunisi e Palermo.

Uno degli aspetti al centro dell’inchiesta riguarda il rapporto tra la vittima e la proprietaria della vettura. Gli investigatori dovranno verificare se la donna avesse cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere l’Italia oppure se dietro il viaggio ci siano altri elementi ancora da chiarire.

L’autopsia rappresenterà un passaggio fondamentale dell’indagine. L’esame medico-legale dovrà stabilire le cause del decesso e potrà contribuire a ricostruire le circostanze in cui il 25enne è morto mentre si trovava nascosto nell’auto durante il viaggio verso la Sicilia.