Migranti a Ceuta, Elon Musk deride la Spagna con un video nonostante le decine di morti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In poche ore a Ceuta sono arrivate 60.000 persone e 43 sono morte nel tentativo di attraversare il confine. Sono già 25.000 i rimpatriati, 150 al minuto dicono le fonti spagnole. Prosegue invece la tensione tra Roma e Madrid, mentre altri Paesi si mobilitano in aiuto. Intanto Elon Musk deride la Spagna con un video che dai suoi stessi fan è stato definito “di cattivo gusto”.

Elon Musk cita World War Z

Su X (ex Twitter) Elon Musk ha pubblicato un estratto del film World War Z. Si tratta di un film a tema zombie nel quale una massa di creature riesce ad arrampicarsi su un alto muro di difesa e ad attaccare le persone dall’altro lato.

Questo è l’estratto che Elon Musk ha deciso di pubblicare in riferimento a quanto sta accadendo a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino.

Il video è accompagnato da un commento: “Wow, the situation in Spain looks crazy!”. Tradotto dall’inglese: “Wow, la situazione in Spagna sembra pazzesca”.

Gli altri commenti di Musk

Non si è limitato soltanto alla citazione del film di zombie. Subito dopo Elon Musk ha pubblicato il video reale, uno dei video che stanno circolando online su Ceuta.

Scrive: “Sto scherzando, questo è il filmato vero”. La didascalia accompagna uno dei filmati diventati virali nel quale si vedono migliaia di persone provenire dal mare, camminare sugli scogli e arrampicarsi sulla barricata.

E poi ancora un riferimento all’ex presidente Joe Biden. Sempre collegato al post con l’estratto del film, condivide quanto pubblicato da Corbin Williams. Il video mostra molte persone camminare lungo il confine tra Messico e Stati Uniti sotto l’amministrazione di Joe Biden. Williams cita proprio quanto sta accadendo oggi in Spagna e scrive “dimenticando che questi erano gli Stati Uniti”. Frase che ripete anche il miliardario Musk.

I commenti critici

Nei commenti sotto al post di Elon Musk si trovano diverse posizioni critiche. C’è chi gli fa notare che è di cattivo gusto associare dei “mostri” di un film a delle persone “viventi e respiranti. Fanno parte della stessa civiltà per cui lavori così duramente”.

Altri scrivono che “è disgustoso da parte di un uomo che sostiene di non essere una cattiva persona rappresentare i migranti come zombie”.

Altri utenti invece fanno notare che quanto sta accadendo non avviene in territorio spagnolo, ma a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. C’è chi deride a sua volta Musk dicendo che ha saltato l’ora di geografia.