Migranti dal Marocco a Ceuta, Meloni valuta di sospendere Schengen con la Spagna: conseguenze per gli italiani

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’ondata di migranti che dal Marocco si sono riversati sulla città di Ceuta, enclave della Spagna in nord Africa, ha allertato la premier italiana Giorgia Meloni, la quale sta valutando di sospendere il trattato di Schengen. L’ipotesi ha irritato le autorità spagnole: come conseguenza, l’ambasciatore italiano a Madrid è stato immediatamente convocato. La sospensione del trattato comporterebbe il ritorno dei controlli alle frontiere. Ma Ceuta, riguardo alla circolazione delle persone, è già sottoposta a un regime speciale.

Migranti dal Marocco a Ceuta

L’assalto dei migranti dal Marocco, per la stragrande maggioranza giovani uomini, ha visto una marea umana invadere Ceuta, città autonoma spagnola di 185.000 abitanti.

Nel corso delle ore, la conta dei migranti è andata aumentando: prima 1.500, poi quasi 3.000. Ora si parla di circa 49.000 persone. I morti e i dispersi nella traversata in mare sarebbero almeno una ventina.

Il precedente

Il premier spagnolo Pedro Sánchez è intervenuto assicurando che il governo è impegnato a fornire una risposta immediata e sta mobilitando tutti i mezzi necessari per riportare la situazione alla normalità.

Le autorità locali parlano della crisi più grave dalla grande ondata del maggio 2021, quando circa 5.000 migranti attraversarono il confine in un solo giorno.

Meloni pronta a sospendere Schengen con la Spagna

Dopo l’assalto di 3.000 migranti a Ceuta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio pubblicato su Facebook, si è detta pronta a sospendere il trattato di Schengen con la Spagna:

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Sull’immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro: difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo Governo.

Sulla stessa linea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani:

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del Governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani.

Che cos’è lo spazio Schengen

Lo spazio Schengen è uno dei principali risultati dell’Ue: nato nel 1985 come accordo tra Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, oggi rappresenta la più ampia area di libera circolazione al mondo.

Il nome deriva dal villaggio lussemburghese di Schengen, dove furono firmati l’Accordo di Schengen nel 1985 e la Convenzione di Schengen nel 1990.

Attualmente l’area comprende 29 Paesi: 25 dei 27 Stati membri dell’Unione europea oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Grazie al trattato di Schengen, i cittadini dell’Ue e dei Paesi aderenti possono circolare liberamente senza controlli alle frontiere.

Ogni giorno, stima il Consiglio europeo, circa 3,5 milioni di persone attraversano le frontiere interne per lavoro, studio o motivi familiari.

Regime speciale per Ceuta

Già oggi Ceuta ricade al di fuori dell’accordo di Schengen sulla libera circolazione nei paesi dell’Unione europea: la città spagnola che si trova nell’Africa del nord ha un regime speciale.

E chiunque entri, regolarmente o meno, non può uscire liberamente, ma solo dopo controlli.

Cosa succede agli italiani se vengono ripristinati i controlli

Una sospensione di Schengen tra Italia e Spagna non comporterebbe la chiusura delle frontiere, ma il ritorno dei controlli.

In pratica, chi viaggia fra i due Paesi verrebbe sottoposto a verifiche in arrivo o in partenza, con rallentamenti in aeroporti e porti, e non solo. Ed anche gli spagnoli diretti in Italia sarebbero soggetti agli stessi controlli.

La sospensione di Schengen è una eventualità contemplata dalla normativa europea, ma solo per situazioni eccezionali.

Il Consiglio precisa che

Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe realizzarsi solo come misura di extrema ratio.

In sintesi, la sospensione della libera circolazione fra Stati Ue è ammessa solo nel caso di una grave minaccia alla sicurezza interna. In tale eventualità, di norma, lo Stato interessato deve notificare la propria decisione alla Commissione europea e agli altri Paesi dell’Unione, normalmente almeno quattro settimane prima dell’introduzione dei controlli.

Nel 2021 Schengen non venne sospeso

Nella crisi dei migranti del 2021, che vide 5.000 africani sfondare il confine spagnolo entrando a Ceuta, il trattato di Schengen non venne sospeso.