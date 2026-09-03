Migranti morti in mare al largo delle Canarie in Spagna, erano partiti dal Gambia: tra le vittime un neonato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ci sarebbe anche un neonato tra i migranti morti al largo delle isole Canarie in Spagna. La barca sulla quale viaggiavano, è stata ritrovata a sud delle isole della penisola iberica, con numerose vittime a bordo. Secondo quanto riferito dai quotidiani spagnoli, ci sarebbero 44 sopravvissuti sui 127 occupanti, con una stima di almeno 80 morti. L’imbarcazione, ha riferito chi ha raggiunto la terra ferma, era partita lo scorso 7 agosto dal Gambia.

Strage di migranti al largo delle Canarie

Almeno 80 morti e soltanto 44 sopravvissuti tra i migranti che si erano messi in viaggio dall’Africa verso l’Europa. Erano partiti lo scorso 7 agosto dal Gambia, ma non sono riusciti a raggiungere la Spagna.

Al largo delle Canarie, per cause ancora da accertare e giorno ancora incerto, l’imbarcazione è rimasta vittima di un grave incidente portando a una vera e propria strage.

Cadena Ser, quotidiano spagnolo, riferisce che l’allarme è stato lanciato poco prima delle 20 di mercoledì 2 settembre e che i soccorsi hanno localizzato la barca.

Tra i morti un neonato e donne

Fonti del Soccorso Marittimo, interpellate dal quotidiano iberico, confermano che le condizioni del mare erano pessime, il che ha complicato l’operazione di salvataggio effettuata dalla Salvamar Urania.

Soltanto a mezzanotte, tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, è stato possibile raggiungere l’imbarcazione. E lo scenario è stato drammatico.

Tra le vittime accertate, almeno 80, ci sarebbero infatti donne e bambini. Tra questi un neonato.

Le condizioni dei sopravvissuti

La Salvamar Urania, giunta poco dopo mezzanotte, ha messo in salvo 44 persone.

Alcuni di questi, in gravi condizioni, sono stati trasportati in ospedale. I medici stanno valutando le loro condizioni e il da farsi.

Tutti i superstiti, poi, sono stati fatti sbarcare al porto di Arguineguín.

Almeno 27 giorni in mare

Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras, ha delineato i tratti della tragedia in mare.

Secondo quanto si apprende, l’imbarcazione sarebbe partita dal Gambia lo scorso 7 agosto.

Il viaggio, purtroppo, si è interrotto nel peggiore dei modi dopo almeno 27 giorni di navigazione.