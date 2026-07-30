Migranti raggiungono Ceuta a nuoto, trovati morti annegati in mare vicino all'enclave spagnola presa d'assalto

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Migliaia di migranti hanno raggiunto Ceuta a nuoto mentre alcuni di loro sono morti annegati nel tentativo di raggiungere la costa spagnola. Le forze di sicurezza marocchine non hanno neanche provato a fermare la valanga di uomini, donne e bambini che nel giro di poche ore, prima per mare, poi attraversando via terra la frontiera, hanno raggiunto la porta d’ingresso dell’Europa in Africa.

I morti annegati nel tentativo di raggiungere Ceuta

Le autorità della guardia civile spagnola hanno recuperato in mare diversi corpi di migranti che non sono riusciti ad arrivare sulla costa di Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco presa oggi d’assalto da migliaia di persone di origini magrebine.

In totale il bilancio sale a undici vittime annegate nelle ultime 24 ore mentre stavano compiendo a nuoto la traversata dalle coste marocchine.

ANSA

Da inizio anno sono almeno 39 i cadaveri recuperati in mare di persone che tentavano di raggiungere Ceuta a nuoto, secondo il censimento delle autorità locali, circa 70 negli ultimi 12 mesi.

Non sono ancora state diffuse invece stime ufficiali di quante persone siano riuscite a entrare il 30 luglio in territorio spagnolo, alla frontiera sud dell’Europa, anche se fonti di polizia citate da media iberici, fra cui La Vanguardia, segnalano che potrebbero essere oltre 10.000, in una crisi che ricorda quella del maggio 2021, quando in 48 ore almeno 8.000 persone passarono nell’enclave iberica.

I centri di accoglienza di Ceuta, che ha una popolazione complessiva di 85.000 abitanti, da giorni sono saturati per il sovraffollamento, con centinaia di persone accampate in strada.

Migliaia di migranti arrivati a Ceuta

Il 30 luglio, nel giro di poche ore, una valanga di uomini, donne con bambini in grembo, ragazzi, perfino persone disabili, sono arrivate a Ceuta a nuoto dal Marocco.

Per giorni i droni, i sistemi laser e le motovedette della Guardia Civil hanno inseguito nel buio giovani, molti minorenni, che tentavano di raggiungere a nuoto la costa spagnola aggirando la scogliera frangiflutti del Tarajal.

La situazione è improvvisamente degenerata, con migliaia di persone che si sono riversate verso l’enclave spagnola alla luce del giorno, correndo verso la doppia barriera di confine. Le immagini di ragazzi fradici che raggiungono la riva e delle colonne umane lunghe chilometri sulle colline confinanti con Ceuta stanno facendo il giro del mondo.

Madrid è pronta a mobilitare l’esercito per far fronte alla situazione. Bruxelles segue l’evoluzione della crisi e assicura il massimo impegno per proteggere le frontiere della Ue, mentre a Roma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna.

A lanciare per primo l’allarme era stato il presidente dell’enclave, Juan Jesus Vivas, denunciando la pressione migratoria nell’ultima settimana con l’arrivo di 1.500-2.000 persone a nuoto, a un ritmo di 300 al giorno. “Siamo di fronte a un’assoluta emergenza umanitaria e sociale”, ha ripetuto il governatore, che ha chiesto a Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, istituire un comando unico e rafforzare le forze di sicurezza con il dispiegamento dell’esercito a difesa della “sicurezza dei cittadini”.

L’Assemblea di Ceuta ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che sollecita la chiusura temporanea della frontiera col Marocco come misura “urgente e improrogabile”.

I testimoni descrivono l’inquietudine per il dramma umano e la situazione di insicurezza. “Siamo preoccupati per noi, ma anche per loro, molti arrivano feriti per le traversate a nuoto”, hanno raccontato i cittadini di Ceuta.

Tra le centinaia di ragazzi che entrano nell’enclave con le dita in segno di vittoria è arrivata anche Farath, ripresa dai media locali, campionessa della nazionale di pallavolo marocchina.

Il post di Giorgia Meloni sull’intervento dell’Italia

Su X Giorgia Meloni ha scritto che “le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei”.

La premier ha aggiunto di essersi confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti – ha spiegato nel post sui social – e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”.

“Sull’immigrazione clandestina – ha concluso – non arretreremo di un millimetro: difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo Governo”.