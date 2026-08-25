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Due cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 21 migranti al porto di Pozzallo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa insieme ai militari della Guardia di Finanza, a seguito di una segnalazione della Direzione Marittima di Catania.

Le indagini e il fermo dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che 21 migranti, tra cui 10 minori stranieri non accompagnati, sono stati soccorsi e fatti sbarcare presso il porto di Pozzallo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso necessario da una segnalazione della Direzione Marittima di Catania, che ha allertato i soccorsi per un’imbarcazione in difficoltà nelle acque antistanti la costa ragusana.

L’identificazione dei presunti scafisti

Una volta ultimate le operazioni di sbarco, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno proceduto a interrogare alcuni dei migranti appena arrivati. Le testimonianze raccolte, insieme alle attività di individuazione fotografica, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di due cittadini egiziani, ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione utilizzata per il trasporto dei migranti verso il territorio nazionale.

Le accuse e le conseguenze

I due fermati sono stati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato che prevede pene severe per chiunque favorisca l’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio italiano. Dopo le formalità di rito, i due egiziani sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del fermo.

Il contesto: l’immigrazione nel territorio ragusano

Il porto di Pozzallo rappresenta da anni uno dei principali punti di approdo per i migranti che tentano di raggiungere l’Italia via mare. Le operazioni di soccorso e le successive indagini delle forze dell’ordine sono fondamentali per contrastare il fenomeno della immigrazione clandestina e per individuare i responsabili delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani.

IPA