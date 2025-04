Migranti sfruttati e naufragi nel Mediterraneo: arrestati tre uomini legati a un traffico internazionale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini pakistani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione, condotta in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è avvenuta in seguito a mirate ricerche sul territorio nazionale.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti di arresto sono stati convalidati dalle Corti d’Appello, con il coordinamento delle Procure Generali competenti. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Torino, Catanzaro e Brescia hanno localizzato e arrestato i soggetti, mettendoli a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana per il procedimento estradizionale.

Traffico di migranti e naufragi

Durante l’indagine, è emerso il coinvolgimento degli arrestati nel traffico di migranti che, partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia sulla rotta del Mediterraneo centrale per entrare illegalmente nell’Unione Europea, in particolare dalle coste italiane e greche. Il sodalizio criminale pakistano è stato collegato a due gravi episodi di naufragio. Il primo è avvenuto nel febbraio del 2023 al largo delle coste libiche, mentre il secondo si è verificato nel giugno 2023 in acque SAR greche, causando la morte di numerosi cittadini pakistani.

Visti lavorativi illegali

Nel corso dell’indagine, è emersa anche la capacità del gruppo criminale e dei tre indagati di procurare visti lavorativi in assenza dei requisiti previsti dalla legge, violando il cosiddetto “decreto flussi”, per i cittadini pakistani entrati illegalmente nell’Unione Europea.

Fonte foto: IPA