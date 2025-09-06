Mike Tyson a 60 anni sul ring per la sfida al pugile imbattuto Floyd Mayweather, nel 2026 il match da record

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mike Tyson a 60 anni tornerà ancora una volta sul ring contro Floyd Mayweather Jr., 49 anni a febbraio. Dopo la sconfitta con Jake Paul nel 2024, Iron Mike sfiderà l’ex campione imbattuto in un’esibizione annunciata da CSI Sports. L’evento, atteso per inizio 2026, promette di frantumare record globali.

Mike Tyson contro Floyd Mayweather nel 2026

L’evento di boxe che promette di polverizzare ogni record si svolgerà nel 2026, con data e luogo ancora avvolte nel mistero. Ma l’annuncio ha reso tutto ufficiale: sul ring due autentiche leggende del pugilato, una contro l’altra, Mike Tyson e Floyd Mayweather Jr.

Iron Mike il 30 giugno festeggerà 60 anni e non considera ancora conclusa la sua carriera. Dopo la sconfitta rimediata nel novembre 2024 contro Jake Paul (otto round, appena 97 colpi messi a segno, con un’audience record di 65 milioni su Netflix ma evento bollato da molti come spettacolo farsesco), ha deciso di rimettersi ancora una volta i guantoni.

Stavolta ad attenderlo ci sarà un altro personaggio mitologico: Floyd Mayweather Jr., che è pronto a compiere 49 anni il 24 febbraio. Un duello che divide gli appassionati ma che rappresenta, piaccia o meno, la nuova tendenza del pugilato del XXI secolo.

Le dichiarazioni dei due campioni

A confermare la notizia è stata CSI Sports, società specializzata in produzioni pugilistiche, che ha annunciato anche una nuova partnership multimediale per lo streaming dell’evento.

Il clima d’attesa cresce rapidamente e i promotori sono certi di infrangere ogni record. Richard e Craig Miele si sono detti convinti che le due “icone dal carisma senza tempo renderanno questo evento capace di superare i traguardi già ottenuti nel 2024 con la sfida tra Tyson e Paul”.

“Quando mi è stato proposto di affrontare Mayweather, non potevo credere fosse vero” ha raccontato Tyson nel comunicato. “Poi Floyd ha accettato. È qualcosa che né io né il mondo avremmo mai immaginato. La boxe è entrata in un’epoca di totale imprevedibilità e questa sfida ne è la prova più eclatante. Non riesco a convincermi che lui voglia davvero farlo. Sarà un rischio enorme per la sua salute, ma lo desidera, e allora ho firmato”.

Mayweather, di dieci anni più giovane, è comunque fermo ufficialmente dal 2017, dopo la vittoria contro Conor McGregor. “Da tre decenni pratico questo sport e nessuno ha mai sporcato il mio nome” ha sottolineato l’ex campione. “Sarei tornato solo per incontri in grado di entrare nella leggenda. Sono il migliore e questa esibizione darà ai tifosi ciò che cercano”.

Chi è Floyd Mayweather Jr.

Nato a Grand Rapids (Michigan) il 24 febbraio 1977, Floyd Mayweather è uno dei pugili più vincenti e discussi della storia. Rimasto imbattuto con 50 successi e nessuna sconfitta, ha conquistato titoli mondiali in cinque categorie di peso tra il 1996 e il 2017.

È noto per la sua abilità difensiva e la capacità di controllare il ritmo degli incontri. Ha battuto campioni del calibro di Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya e Canelo Álvarez, e da otto anni ha chiuso la carriera professionistica.

Dopo il ritiro si è dedicato a esibizioni, attività imprenditoriali e alla promozione della sua compagnia, Mayweather Promotions.