Mike Tyson a 60 anni sul ring per la sfida al pugile imbattuto Floyd Mayweather, nel 2026 il match da record
Mike Tyson sfiderà Floyd Mayweather Jr. in un match esibizione nel 2026: un evento epocale che riporta sul ring due leggende della boxe
Mike Tyson a 60 anni tornerà ancora una volta sul ring contro Floyd Mayweather Jr., 49 anni a febbraio. Dopo la sconfitta con Jake Paul nel 2024, Iron Mike sfiderà l’ex campione imbattuto in un’esibizione annunciata da CSI Sports. L’evento, atteso per inizio 2026, promette di frantumare record globali.
- Mike Tyson contro Floyd Mayweather nel 2026
- Le dichiarazioni dei due campioni
- Chi è Floyd Mayweather Jr.
Mike Tyson contro Floyd Mayweather nel 2026
L’evento di boxe che promette di polverizzare ogni record si svolgerà nel 2026, con data e luogo ancora avvolte nel mistero. Ma l’annuncio ha reso tutto ufficiale: sul ring due autentiche leggende del pugilato, una contro l’altra, Mike Tyson e Floyd Mayweather Jr.
Iron Mike il 30 giugno festeggerà 60 anni e non considera ancora conclusa la sua carriera. Dopo la sconfitta rimediata nel novembre 2024 contro Jake Paul (otto round, appena 97 colpi messi a segno, con un’audience record di 65 milioni su Netflix ma evento bollato da molti come spettacolo farsesco), ha deciso di rimettersi ancora una volta i guantoni.
Mike Tyson
Stavolta ad attenderlo ci sarà un altro personaggio mitologico: Floyd Mayweather Jr., che è pronto a compiere 49 anni il 24 febbraio. Un duello che divide gli appassionati ma che rappresenta, piaccia o meno, la nuova tendenza del pugilato del XXI secolo.
Le dichiarazioni dei due campioni
A confermare la notizia è stata CSI Sports, società specializzata in produzioni pugilistiche, che ha annunciato anche una nuova partnership multimediale per lo streaming dell’evento.
Il clima d’attesa cresce rapidamente e i promotori sono certi di infrangere ogni record. Richard e Craig Miele si sono detti convinti che le due “icone dal carisma senza tempo renderanno questo evento capace di superare i traguardi già ottenuti nel 2024 con la sfida tra Tyson e Paul”.
“Quando mi è stato proposto di affrontare Mayweather, non potevo credere fosse vero” ha raccontato Tyson nel comunicato. “Poi Floyd ha accettato. È qualcosa che né io né il mondo avremmo mai immaginato. La boxe è entrata in un’epoca di totale imprevedibilità e questa sfida ne è la prova più eclatante. Non riesco a convincermi che lui voglia davvero farlo. Sarà un rischio enorme per la sua salute, ma lo desidera, e allora ho firmato”.
Mayweather, di dieci anni più giovane, è comunque fermo ufficialmente dal 2017, dopo la vittoria contro Conor McGregor. “Da tre decenni pratico questo sport e nessuno ha mai sporcato il mio nome” ha sottolineato l’ex campione. “Sarei tornato solo per incontri in grado di entrare nella leggenda. Sono il migliore e questa esibizione darà ai tifosi ciò che cercano”.
Chi è Floyd Mayweather Jr.
Nato a Grand Rapids (Michigan) il 24 febbraio 1977, Floyd Mayweather è uno dei pugili più vincenti e discussi della storia. Rimasto imbattuto con 50 successi e nessuna sconfitta, ha conquistato titoli mondiali in cinque categorie di peso tra il 1996 e il 2017.
È noto per la sua abilità difensiva e la capacità di controllare il ritmo degli incontri. Ha battuto campioni del calibro di Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya e Canelo Álvarez, e da otto anni ha chiuso la carriera professionistica.
Dopo il ritiro si è dedicato a esibizioni, attività imprenditoriali e alla promozione della sua compagnia, Mayweather Promotions.