Mikie Sherrill nuova governatrice in New Jersey, il discorso contro Donald Trump della pilota di elicotteri

La nuova governatrice dello Stato del New Jersey, la Democratica Mikie Sherrill, è tra le figure in ascesa dell’ala moderata del Partito Democratico. Ex pilota di elicotteri della Marina, durante il suo primo discorso dopo la vittoria elettorale ha duramente attaccato il presidente Donald Trump, citando il movimento No Kings.

Il discorso di Mikie Sherrill contro Trump

La nuova governatrice dello Stato del New Jersey è Mikie Sherrill, del Partito Democratico. Membro del Congresso federale, ha guidato i progressisti come candidato unitario in uno Stato in cui Trump stava tentando di avanzare.

Ha vinto con più del 56% dei voti, contro il candidato Repubblicano, Jack Ciattarelli, che si è fermato al 44%. Nel suo discorso di vittoria, Sherrill ha attaccato subito Trump. Da ex militare, ha ripreso le parole di alcuni membri dell’esercito sul giuramento alla Costituzione:

Gli Stati Uniti non sono mai stati né saranno mai governati da re. Prestiamo giuramento a una Costituzione, non a un re.

Chi è Mikie Sherrill

Il riferimento fatto da Sherrill è al movimento No Kings, che nelle scorse settimane ha portato in piazza milioni di persone in tutti gli Usa per protestare contro quella che viene percepita come una deriva autoritaria da parte di Trump.

Nel suo discorso, Sherrill ha fatto emergere il proprio passato nella Marina. La governatrice ha infatti pilotato elicotteri militari per 10 anni, compiendo missioni in Europa e in Medio Oriente.

Tornata alla vita civile, è diventata procuratrice nel New Jersey, poi membro del Congresso nel 2016 e infine, a 53 anni, governatrice dello Stato del New Jersey.

La piattaforma pragmatica dei Democratici

Sherrill appartiene all’ala più moderata del Partito Democratico. La sua vittoria si distingue quindi da quella del socialista democratico Zohran Mamdani, ora sindaco di New York, che invece rappresenta la fazione più estremista.

I due hanno però corso con un programma, o più correttamente con una piattaforma (platform) come si dice spesso negli ambienti politici statunitensi, molto simile.

Entrambi hanno infatti accantonato le battaglie culturali che hanno caratterizzato gli ultimi anni della politica americana per concentrarsi sui problemi pratici del loro elettorato: caro vita, costo dell’energia e accesso ai mezzi pubblici. Un atteggiamento pragmatico che ha portato entrambi alla vittoria.