Milan - Como si giocherà in Australia a Perth, polemiche social per la decisione "surreale" della Serie A

Scoppia l’indignazione dei tifosi per la decisione di giocare Milan-Como in Australia. Dopo mesi di polemiche sull’iniziativa della Serie A, è arrivato infine l’annuncio del presidente della Lega Calcio Ezio Maria Simoncelli: la partita sarà disputata l’8 febbraio a Perth. L’ufficialità ha fatto esplodere la bufera sui social, in particolare tra gli abbonati rossoneri.

Milan-Como in Australia: l’annuncio della Serie A

L’annuncio ufficiale è arrivato nel pre-partita della prima gara Supercoppa Italiana all’Al-Awwal Park di Riad, tra Napoli e Milan. Ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A ha spiegato come la maggiore perplessità relativa agli arbitri sia stata superata e che l’incontro sarà condotto da direttori di gara asiatici.

“Si giocherà lì come da programma – ha detto Simoncelli – con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”.

L’attaccante rossonero Christian Pulisic e il difensore Alex Valle in azione durante l’incontro tra Milan e Como nella stagione 2024/25

Le polemiche sui social

Il presidente della Serie A ha confermato il programma iniziale, nonostante le difficoltà e le indecisioni rilevate nelle ultime settimane, avallato in un incontro con il presidente della Fifa Gianni Infantino.

L’idea è nata con l’occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina allo stadio San Siro, che in quei giorni impedirà al Milan di poter utilizzare l’impianto, e si concretizzerà in Australia grazie all’offerta di 12 milioni di euro da parte degli organizzatori.

Un’iniziativa però da subito contestata a tifosi di casa, che nonostante gli abbonamenti non potranno assistere alla gara dal vivo, e per la lunga trasferta a cui saranno sottoposte le squadre.

“L’apoteosi della vergogna e del business sopra ogni aspetto sportivo” il duro commento di un utente su X sulla decisione definita “surreale” da un tifoso, mentre un altro chiede che “qualcuno blocchi Milan-Como a Perth”.

Il commento di Allegri

Sulla scelta di disputare la partita in Australia si è espresso nel pre-partita anche l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri:

“Spero che sia una gara apripista in funzione di ciò che sarà il futuro del calcio, spero che non sia un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema”.