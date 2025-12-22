Milan e Como non giocheranno a Perth, Salvini difende i tifosi e attacca la Lega Serie A: "Siamo alle comiche"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La notizia che la partita Milan – Como non si giocherà a Perth, in Australia, perché la trattativa è saltata, ha fatto storcere il naso a moti tifosi e anche al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega si è scagliato contro la Serie A con un post su X: “Siamo alla comiche”.

L’attacco di Matteo Salvini alla Serie A

Matteo Salvini, su X, ha condiviso un articolo che riporta la notizia: “Salta Milan-Como a Perth, clamoroso passo indietro della Lega Serie A“.

Nell’occhiello del pezzo si evidenzia “il ribaltone” e nel catenaccio si legge: “A poco meno di una settimana dall’annuncio, arriva il ribaltone e lo stop alla trasferta intercontinentale per la sfida tra il Diavolo e i Lariani”.

ANSA

Matteo Salvini con la maglia del Milan

Il ministro ha commentato la news in tono un po’ polemico: “Siamo alle comiche, ma chi decide queste cose sulla pelle dei tifosi?”.

La reazione del ministro australiano

A fare da eco a Salvini, è stata anche Rita Saffioti, ministro australiano dello sport e delle attività ricreative che ha espresso rammarico per la decisione.

“Il nostro Governo – ha aggiunto – ha lavorato a stretto contatto con l’AC Milan e la Lega Calcio Serie A, ed eravamo certi che questo primo evento mondiale avrebbe avuto luogo a Perth. È deludente, ma è la decisione giusta: non eravamo disposti a esporre la Western Australia a un livello di rischio inaccettabile”.

“Questo progetto è stato preparato per 12 mesi – ha spiegato Saffioti – e abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo a termine, ma la politica calcistica, le questioni legali e la burocrazia sono stati un ostacolo. Non c’era un manuale da seguire, perché non era mai successo prima in nessuna parte del mondo. Abbiamo intrapreso questo progetto per gli enormi vantaggi economici che avrebbe portato al nostro Stato e per il contributo che avrebbe dato alla crescita del calcio mondiale in Australia. È importante sottolineare che non è stato effettuato alcun pagamento e che il Western Australia non ha subito alcuna perdita in questo processo, poiché non è stato finalizzato alcun accordo”.

“Sappiamo che negli ultimi sei mesi Perth è stata al centro dell’attenzione dei principali media mondiali e degli ambienti calcistici europei come mai prima d’ora – ha sottolineato – il che rappresenta un’ottima visibilità per il nostro Stato e per la nostra reputazione per ospitare eventi di livello mondiale. Il nostro rapporto con la Lega Calcio Serie A e il Milan è più forte che mai e desidero riconoscere la loro professionalità e la loro fiducia in Perth e nel Western Australia durante tutto questo processo”.

Perché Milan-Como a Perth è saltata

In una nota di Lega serie A e del governo del Western Australia viene spiegato che Milan-Como a Perth è saltata “a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto”.

“Continuiamo a essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale”, è stato il commento di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A.

Sempre nella nota si legge che “entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo. Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A”.

Quando si potrebbe giocare la partita

La partita tra Milan e Como a Perth era in programma l’8 febbraio 2026. Il match potrebbe ora giocarsi a San Siro, ma non nella stessa data prevista se le due squadre si fossero affrontate in Australia.

L’8 febbraio infatti lo stadio italiano sarà impegnato per le Olimpiadi invernali. I Diavoli e i Lariani potrebbero incontrarsi il 17 o il 24 febbraio, in base agli impegni dell’Inter in Champions legati alla possibilità per i nerazzurri di disputare o meno i play off.