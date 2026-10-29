Milano, 22enne arrestato per terrorismo: avrebbe pianificato attentati contro una sinagoga e una moschea

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Un 22enne è stato arrestato a Milano dai carabinieri con l’accusa di terrorismo. Secondo gli investigatori, stava pianificando attentati in una sinagoga e in una moschea dell’hinterland milanese. Nei dispositivi del giovane sono stati trovati contenuti “negazionisti della shoah e xenofobi” e materiale di auto addestramento con finalità terroristiche.

22enne arrestato per terrorismo a Milano

Avrebbe cercato di organizzare due attentati contro una sinagoga e una moschea.

Per questo un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Ros nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre.

L’ordinanza di custodia cautelerà in carcere eseguita dai militari è stata emessa dal gip del tribunale di Milano, a conclusione di una indagine coordinata dalla procura milanese.

L’accusa per il 22enne è addestramento ad attività con finalità di terrorismo.

Stava pianificando due attentati

Stando all’accusa, il 22enne stava cercando di organizzare due attentati tra Milano e l’hinterland, uno in una sinagoga e l’altro in una moschea.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, il giovane era “intenzionato ad eseguire un attentato in una sinagoga e in un luogo di preghiera islamica dell’hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo”.

Le indagini

Dall’analisi dei dispositivi elettronici del 22enne, gli investigatori hanno ricostruito come il giovane fosse attivo nell’autoaddestramento con finalità terroristiche e nel reperimento di sostanze utili per il confezionamento di ordigni esplosivi.

In casa e nei suoi device i carabinieri hanno trovato “contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi”, tra cui bandiere con svastiche e altro materiale che richiama il nazifascismo.

Non solo, il 22enne sarebbe stato attivo anche nella divulgazione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere, tra cui una sorta di “testamento” con proclami ideologici e scritti e pensieri di Anders Breivik, autore delle stragi in Oslo e Utoya nel 2011.