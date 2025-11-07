Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato droga e una pistola nell’appartamento dell’indagato.

Operazione della Squadra Mobile milanese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile hanno svolto un servizio antidroga nella zona di Via Carlo Fornara, a Milano. Durante il controllo, i poliziotti hanno osservato un uomo che, dopo essere entrato nello stabile, si è diretto rapidamente verso il proprio appartamento.

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno fermato il sospettato e, dopo una perquisizione personale, hanno trovato un bilancino di precisione e la somma di 720 euro. La successiva perquisizione dell’appartamento, in particolare della camera da letto, ha portato al sequestro di 346 grammi di hashish, circa 150 grammi di marijuana, una pistola revolver e 16 cartucce.

L’arresto e i precedenti

L’uomo, un cittadino italiano di 37 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

IPA