Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito ieri sera a Milano. Un cittadino italiano di 57 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente nella zona di Baggio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, che hanno assistito allo scambio e sono intervenuti immediatamente.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Gli agenti, impegnati in controlli nella zona di Milano Baggio, hanno notato un uomo di 57 anni a bordo della propria auto in via Gozzoli. L’uomo è stato visto mentre incontrava un’altra persona, la quale si è avvicinata al veicolo per ricevere un involucro in cambio di una banconota.

L’intervento degli agenti e la scoperta della droga

Gli operatori della Squadra Investigativa, dopo aver osservato lo scambio sospetto, sono intervenuti bloccando entrambi i soggetti. L’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata per 50 euro, mentre il presunto spacciatore aveva con sé 60 euro. La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, nascosta sotto lo sportello lato guida, una custodia in plastica calamitata chiusa con un elastico. All’interno sono stati trovati tre involucri di cocaina, pronti per essere ceduti.

L’arresto e le procedure successive

Dopo gli accertamenti di rito, il 57enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa del rito direttissimo. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, che le forze dell’ordine stanno intensificando nelle aree più sensibili della città.

Il contesto della zona di Baggio

La zona di Baggio, nella periferia ovest di Milano, è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di droga. L’intervento di ieri sera in via Gozzoli conferma la necessità di mantenere alta la vigilanza e di proseguire con azioni mirate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le conseguenze per l’arrestato

L’uomo arrestato, un cittadino italiano di 57 anni, dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo il fermo, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Milano, dove attenderà di essere giudicato con rito direttissimo.

