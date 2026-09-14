Violenza sessuale a Milano, abusata dall'amico di famiglia: s'erano fermati in hotel, doveva riportarla a casa
Non potendo rientrare con i mezzi pubblici, una 26enne si era fermata a dormire con un amico, bloccato e denunciato dopo aver tentato di fuggire
Dopo una serata trascorsa a Milano, una 26enne ha subito una violenza sessuale da parte di un amico di famiglia. I due avevano cenato assieme e lei, che vive fuori città e a quell’ora non poteva più rientrare con i mezzi, ha accettato il suo invito di fermarsi a dormire in un hotel vicino a piazzale Loreto. Lui è un 49enne che è stato bloccato dal gestore della struttura e denunciato per violenza sessuale.
- Milano, violenza sessuale in hotel
- Lei chiede aiuto, lui tenta di fuggire
- Il 49enne denunciato per violenza sessuale
Milano, violenza sessuale in hotel
La giovane donna, di 26 anni, e un amico di famiglia, di 49, hanno trascorso assieme una serata a Milano.
Dopo cena per lei, che vive nell’hinterland milanese (nella zona ovest fuori città), era diventato impossibile rientrare a casa con i mezzi pubblici che a quell’ora non passavano più.
Così ha accettato la proposta dell’amico di fermarsi a dormire in un hotel per poi essere riaccompagnata a casa il giorno seguente.
Lei chiede aiuto, lui tenta di fuggire
Durante la notte, però, la giovane si è svegliata all’improvviso ritrovandosi addosso l’uomo: è riuscita in qualche modo a liberarsi e a correre fuori in cerca di aiuto.
La giovane è arrivata alla reception, dove ha chiesto al gestore della struttura di chiamare i soccorsi. Lo stesso gestore dell’hotel è anche riuscito a bloccare l’uomo, che nel frattempo aveva cercato di fuggire.
L’uomo è un 49enne peruviano incensurato: era stato lui a prenotare la camera, in via Lulli, in zona Loreto, e ha tentato di scappare senza pagare.
Il 49enne denunciato per violenza sessuale
Il gestore dell’hotel ha chiamato il 112 per tranquillizzare la donna e ha inoltre atteso l’arrivo dei carabinieri una volta fermato l’uomo.
Sul posto sono subito arrivati i militari che hanno trovato la ragazza sconvolta e in lacrime e a quel punto hanno avvisato il 118.
Sono stati poi i sanitari ad accompagnare la vittima al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli di Milano dove è stata visitata e assistita.
La 26enne ha sporto querela nei confronti di quell’amico di famiglia con cui aveva trascorso la serata e che avrebbe dovuto riaccompagnarla a casa.
Il pm di turno ha inoltre attivato la procedura prevista dal codice rosso.