Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 23enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo il ritiro di 13 kg di marijuana. La droga era stata spedita in due scatoloni e il destinatario è stato individuato grazie a una consegna controllata dalla Polizia. In particolare, un agente si è infilato la divisa della società di spedizioni e ha incastrato il giovane.

Milano, la droga spedita con il corriere e il localizzatore GPS

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Rho-Pero sono intervenuti nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un addetto a una società di spedizioni, insospettito dal forte odore proveniente da due pacchi sul territorio rhodense. All’interno degli imballaggi sono stati trovati quattro bustoni con 13 kg di marijuana e un localizzatore satellitare GPS.

Informata l’Autorità giudiziaria, è stato disposto il ritardato sequestro dei colli per risalire al responsabile. Con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Milano, il destinatario è stato individuato a Novate Milanese.

La consegna controllata

Per non insospettire il destinatario, un agente del Commissariato ha indossato la divisa della società di spedizioni e ha portato i colli all’indirizzo indicato. Altri poliziotti si sono appostati vicino all’abitazione. Dopo aver firmato sul palmare per accettare il ritiro, il giovane è stato bloccato e arrestato.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati sequestrati 3 cellulari, etichette e fatture relative ai plichi, oltre a 500 euro in contanti. Gli agenti hanno trovato anche diversi adesivi con varie diciture, ritenuti presumibilmente destinati al confezionamento dello stupefacente.